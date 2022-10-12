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Milli boksör, ameliyat olup ara verdiği ringlere profesyonel olarak döndü

DHA

Milli boksör, ameliyat olup ara verdiği ringlere profesyonel olarak döndü


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzon´da düzenlenen Universal Boxing Organization (UBO) şampiyonasında, 2018 yılında Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda sağ kolundan sakatlanıp 2 kez ameliyat geçiren Mustafa Çolak, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkarak ringlere döndü. Tedavi sürecinde katıldığı 2 şampiyonada Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olan ve halen fizik tedavisini sürdüren sporcu, "Sakatlığım sürecinde 2 defa ameliyat oldum. Boksa geri dönemeyebilirdim. İlk profesyonel maçımla ringlere geri döndüm" dedi.
Universal Boxing Organization (UBO) ve Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu tarafından Trabzon´da boks gecesi düzenlendi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu´nda düzenlenen özel organizasyonda 1´i kadın 5´i erkek toplam 6 müsabaka gerçekleşti. Ringlere ara veren Mustafa Çolak da kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.
DOKTORUNU DİNLEMEDİ, TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
2015-2021 yılları arasında alt ve üst ligler ile yıldızlar kategorisinde 2 kez Türkiye şampiyonu, 3 kez ikinciliği ve 1 kez üçüncülüğü bulunan Mustafa Çolak, 2018 yılında Rusya´da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda çeyrek final maçında sağ kolundan sakatlandı. 1 yıl fizik tedavi gören ve 2019´da kolundan ameliyat olan Çolak, doktorunun uyarısına rağmen katıldığı Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. 2021 yılında kolundan ikinci ameliyatını olduktan 2 ay sonra Temmuz ayında Elazığ´da düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonası'na katılarak üçüncülük elde etti.
İLK PROFESYONEL MAÇINI KAZANDI
Spora ara vererek fizik tedavisini sürdüren genç boksör, 1 yıldan uzun süren aranın ardından önceki gün kariyerinin ilk profesyonel maçı olan UBO Şampiyonası'nda yarı orta sıklette Gürcü rakibi Beka Murjikneli´yi 4 rauntluk maçta 40-36,40-36,40-36 puanla 3-0 mağlup etti.
"BOKSA GERİ DÖNEMEYEBİLİRDİM"
Geceden zaferle ayrılan Mustafa Çolak, kol kaslarında yaşadığı sakatlıktan sonra spor yaşamına 2 yıl ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Başarılı sporcu Çolak, "13 yıldır aktif olarak boks hayatıma devam ediyorum ama 2 sene sakatlıklarla boğuştum. 2018 senesinde Avrupa Şampiyonası'nda Rusya´da gerçekleşen maçta sakatlandım. Sakatlığım sürecinde 2 defa ameliyat oldum. Ringleri özledim. Trabzon´da çok fazla yapılmayan bir organizasyonda yer aldım. İlk profesyonel maçımdı. Humerus kemiğimde yaşadığım kas yırtıkları sebebiyle ameliyat oldum. Çok ağır bir ameliyattı. Boksa geri dönemeyebilirdim. İstanbul´da ve Trabzon´da tedavi gördüm, ayrıca fizik tedavi gördüm. Benim için psikolojik olarak da çok sıkıntılı bir süreçti.  İlk profesyonel maçımla ringlere geri döndüm" dedi.
"PROFESYONELLİĞE HAZIR HİSSEDİYORUM"
Şampiyonadan galibiyetle ayrılmanın kendine güvenini artırdığını belirten sporcu, "Daha iyi olacağım. Trabzon´da kendi evimizde oynadım ama Selçuk Aydın ve Fatih Keleş gibi önümüzdeki örneklere bakarak Amerika ve İngiltere´de daha büyük gecelerde yer almak istiyoruz. WBO ve WBC kemerlerine sahip olmak istiyorum. Amatör hayatıma devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Profesyonelliğe kendimi hazır hissediyorum. İnşallah çalışıp devam edeceğiz"  diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzon´da düzenlenen UBO şampiyonasından görüntüler
Mustafa Çolak´ın ringe çıkışı ve rakibiyle dövüşü
Mustafa Çolak röportajı
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-10-12 10:44:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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