Abdullah Avcı: Gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: Gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek

DHA

Abdullah Avcı: Gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek


Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İçerdeki 2 maçımızı da kazanırsak gruptan çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4'üncü maçında Trabzonspor sahasında Monaco'yu konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve takımın golcü oyuncusu Umut Bozok, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'ne gruplarda kalıp devam etmek istediklerini belirten Abdullah Avcı, Monaco ile oynanan ilk maçta beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Monaco ile oynanan ilk maçı ve yarınki müsabakayı değerlendiren Avcı, "Geçen hafta Monaco ile müsabaka oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. 85 dakikalık bölümümü bu seviyede eksik oynamak bizi hem zihinsel hem fiziksel olarak yordu. Yarın oyun 11'e 11 olarak başlayacak. Avrupa Ligi'nde 3 müsabaka oynadık, üçünde de kırmızı kartlar oluyor. Burada daha dikkatli ve hassas davranmamız gerekiyor. Rakibimizin ligdeki çıkışı devam ediyor. Grupta herkes çıkabilir, dışında da kalabilir. Bizim için yarın içeride oynayacağımız müsabakada taraftarımızın bize vereceği destekle beraber hem oyun hem taraftar olarak rakibi baskıya alacağız. Taraftarımızla beraber geçen sene birçok şeyi gerçekleştirdik. Onların bize pozitif desteklerine inancım fazla beraber büyüyoruz çünkü. Yarın grupta kalmak için bir avantaj sağlamayı arzuluyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık" ifadelerini kullandı.
"GBAMİN'İN OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK"
Jean Philippe Gbamin'in yarınki maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Avcı, "Oyuncularımız şu an ölçümdeler sonra antrenman yapacağız. Ona göre planlama yapacağım. Gbamin'in geçen haftaki performansı çok iyiydi. İlk Ümraniye maçında çok oynamıştı. Sonra milli takımda sakatlanmıştı. Oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim" dedi.
"BELİRLİ YERLERDE ÇOK ROTASYON YAPAMIYORUM"
Ligin 9'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında, takım ve kendisine yönelik özeleştiri yapacağı sözleri hatırlatılan Avcı şöyle konuştu:
"Özeleştiri bizim işimiz. Sonuçta oyun bu. Hayatın da futbolun da birbirine benzer şeyleri var. Niye eksik yapıyoruz onu daha iyi nasıl hale getirip aktarabiliriz onu düşünüyoruz. Geçiş süreciyle ilgili birçok şey anlatabilirsin. Şu an itibariyle olumlu bir hava var. Yarın taraftarımız önünde iyi bir fırsat var. Belirli yerlerde çok rotasyon yapamıyorum. Kadroda çok büyük sürpriz olmaz, profil zaten belli. Yarın Maxi cezalı, Umut'la başlayacağız. Sakatlıklardan uzun olanlar dışında kurtulmuş vaziyetteyiz. Bu bir savunma değil. Oyuncularımızın yüzde 70, 80'i milli takım oyuncuları. Oyunda zaman zaman aksaklıklar olacak. Belki lider olamadık diye üzüldük. İyi gitmeyen şeyleri daha iyi hale getireceğiz. Bunun için iletişim ve çalışmayla devam edeceğiz"
"SİTEM DEĞİL, RİCA EDİYORUM"
Kasımpaşa maçı sonrası taraftara yönelik ifadelerinde sitem etmediğini vurgulayan Avcı, "Trabzonspor taraftarı çıtayı çok büyük yere koydu. Geçen sene bizimle beraber her şeyi yaptılar. Kutlamalarıyla dünyaya örnek oldular. Onlar büyük bir parçamız ve gücümüz. Kendi performansımı eleştirip öz eleştiri yapıp doğruyu bulmaya çalışıyorum. Ben oyuncuma baskı yapıyorum. Sitem değil bu rica ediyorum. Monaco'daki taraftara ben bir şey söylemedim onlar beni destek amaçlı çağırdılar çok güzel bir örnek. 3-0'da bile hala destek oldular. Bazen iniş çıkışlar olacak ama buna saygı göstereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 
"GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİMİZ YÜKSEK"
Gruptaki tablonun henüz netleşmediğini belirten Avcı, "Grupta her şey her an değişebiliyor. Buradaki temel amacımız yarın kazanmak. Kazandıktan sonra resim ortaya daha net çıkacak. İçerdeki 2 maçımızı da kazanırsak gruptan çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Puan ortalamaları belli olsun, daha net şekilde üzerinden konuşuruz" diye konuştu.
UMUT BOZOK: MONACO'NUN ÖZGÜVENİ YÜKSEK
Takımın golcülerinden Umut Bozok da, Monaco'nun özgüveninin yüksek bir takım olduğunu söyledi. Bozok, "Monaco'da maalesef üzücü senaryolar oldu ama bence 10 kişi çok iyi mücadele ettik. Monaco şu an Fransa liginin en iyi takımlarından birisi, özgüvenleri baya yüksek. Taraftarımız önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Hedefimiz burada maçları kazanmak ve gruptan çıkmak için büyük avantaj almak" diye konuştu.
"GOL KRALI OLMAK GURUR VERİCİ"
Geçen sezonu ligde gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, başarısının gündemde çok yer almaması sorununa ise "Gol kralı olmak benim için büyük bir gurur verici. Çok mutluydum sezon sonunda. Medya benim için önemli değil. Önemli olan sahadaki performansım. En önemlisi benim için sahada gol atmak. Ödül olmadı ama olabilirdi, güzel bir hatıra olabilirdi benim için. Önemli bu sene Trabzonspor için ne kadar gol atabilirsem en önemlisi o" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı ve Umut Bozok'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2022-10-12 17:28:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor-Monaco maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor-Monaco maçına doğru
KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi
YEREL HABERLER KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi
Engelliler yararına bilet satan kadına tokat kamerada
YEREL HABERLER Engelliler yararına bilet satan kadına tokat kamerada
Milli boksör, ameliyat olup ara verdiği ringlere profesyonel olarak döndü
YEREL HABERLER Milli boksör, ameliyat olup ara verdiği ringlere ...
Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek
Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa kupalarında 145. maçına çıkacak
(Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, TÜRKİYE&#039;NİN YÜZYILI OLACAK (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, ...
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Trabzon'da ...
Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı ...
(Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, TÜRKİYE&#039;NİN YÜZYILI OLACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON - BİNALİ YILDIRIM YENİ YÜZYIL, ...
Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Trabzon'da anaokulu açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ...
Trabzonspor-Monaco maçına doğru
YEREL HABERLER Trabzonspor-Monaco maçına doğru
Trabzon'da belediyeden evde bakım hizmeti alan kişiye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Trabzon'da belediyeden evde bakım hizmeti alan kişiye ...
Muğlalı 65 yaşındaki taraftarın "Trabzonspor maçını Trabzon'da izleme" hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Muğlalı 65 yaşındaki taraftarın "Trabzonspor maçını ...
Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa dönüşlerinde yara aldı
Türk çayı 9 ayda en çok Belçika'ya ihraç edildi
YEREL HABERLER Türk çayı 9 ayda en çok Belçika'ya ihraç edildi
Trabzon'da riskli 450 yapı için 'yıkılsın' çağrısı
YEREL HABERLER Trabzon'da riskli 450 yapı için 'yıkılsın' çağrısı
KTÜ'lü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Uzamış Kovid Sendromu"na dikkati çekti:
YEREL HABERLER KTÜ'lü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "Uzamış Kovid ...
Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından
Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından
Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından
Trabzonspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.