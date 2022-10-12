Trabzonspor, Monaco maçına hazır

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA) UEFA Avrupa Ligi mücadelesini sürdüren Trabzonspor, H grubundaki 4´üncü maçı olan Monaco müsabakası hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de yapılan son antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Karşılaşma öncesi taktik çalışması yapan Trabzonspor´da kas spazmı yaşayan Maxi Gomez, kasık ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür ve Trezeguet idmana katılmadı. Bordo mavililerde ayrıca tedavileri süren Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan da yer almadı.

Trabzonspor, Monaco ile yarın akşam saat 22.00´de Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-10-12 21:19:50



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