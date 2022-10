Bahçede ot biçerken yorgun mermi ile yaralandı

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TONYA,(Trabzon),(DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde bahçede ot biçtiği sırada yorgun merminin isabet ettiği Asiye İnce (59), yaralandı. Ameliyatla vücudundaki mermi çıkartılan İnce, "Olayın peşini bırakmayacağım. Faillerin bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Olay, dün ilçenin Hırsafa Yaylası'nda meydana geldi. Bahçesinde ot biçen Asiye İnce bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından Tonya Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İnce'nin sol omuz bölgesinden giren yorgun mermi ile yaralandığı belirlendi. Buradaki müdahalesinin ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi´ne sevk edilen İnce'nin ameliyatla vücudundaki mermi çekirdeği çıkarıldı. Jandarma ekipleri yaylada silahla ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Yaşadıklarını anlatan İnce, bahçede ot biçtiği sırada sert bir cismin omzuna çarptığını hissettiğini belirterek, "Elimi elbisemden içeri soktum, baktım kan akıyor. Kardeşimi çağırdım. O da kan aktığını gördü. Silah sesi duymadım ama vurulduğumu anladım. Komşumuzu aradık. Beni Tonya Devlet Hastanesi´ne götürdüler. Orada muayene ettiler, kurşunun içeride kaldığını söylediler. Sonra ameliyatla çekirdek çıkarıldı. Olayın peşini bırakmayacağım. Faillerin bir an önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

'EŞİM ÖLEBİLİRDİ'

Asiye İnce´nin eşi Yakup İnce de "Komşumuzun aracı orada olmasa hayati sıkıntı yaşayabilirdik. Sadece benim eşim değil. Haberleri dinliyoruz. Her haberde 2 tane 3 tane olay oluyor. Bunun önleminin alınması lazım. Silahsızlanmaya gidilmesi lazım. İnsanlar, belinden tabancayı çıkarıp atmasınlar. Silah devlete ait olsun. Şahıslarda olmasın silah. Eşim ölebilirdi. Şah damarına bir buçuk santim kaldı. Allah bize bağışladı. Devletimizin bir önlem almasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Asiye İnce´nin kızı Emine İnce de silah kullanımına tepki göstererek, "Bilinçsiz, gelişigüzel mermi atmanın pek çok cana mal olduğunu biliyoruz. Mermi atma meraklısı olanlar, poligonlar var, gidip orada atsınlar. Yorgun mermi korkusuyla sokağa çıkmayalım mı? Bilinçsizce atılan mermi ile insanların yaşamını yitirmesine sebep olmasınlar. Bugün bize, yarın onlara" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2022-10-13 12:08:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.