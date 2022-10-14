Trabzonspor-Monaco: 4-0

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte
TRABZONSPOR: Uğurcan, Barta, Hüseyin (Dk.46 Hugo), Eren (Dk.76 Yusuf Erdoğan), Denswil, Gbamin, Hamsik (Dk.58 Siopis), Bardhi (Dk.63 Trezeguet), Bakasetas, Djaniny (Dk.57 Abdülkadir), Umut
MONACO: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique, Diatta (Dk.60 Martins), Fofana, Camara, Golovin (Dk.60 Minamino), Embolo (Dk.60 Boadu), Ben Yedder (Dk.67 Volland)
GOLLER: Dk.43 Sarr (KK), Dk.48 Hugo, Dk.57 Bardhi, Dk.68 Trezeguet (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Bardhi, Djaniny, Denswil, Siopis (Trabzonspor) Fofana (Monaco)
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4´üncü maçında sahasında Monaco ile karşılaşan Trabzonspor, 4-0 galip geldi. Bordo-mavililer bu sonuçla gruptaki puanını 9´a çıkardı.
4´üncü dakikada Trabzonspor´da orta alandaki Bartra, sol kanada Hamsik´e uzun pas verdi. Topu alan Hamsik, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Bardhi´ye aktardı. Bu oyuncunun kaleye doğru isabetsiz vuruşunda top sağdan dışarı çıktı.
10´uncu dakikada Monaco atağında sol kanatta topla buluşan Golovin´in Trabzonspor kalesine ilerleyişini Djanny kayarak engelledi.
13´üncü dakikada ani gelişen Monaco atağında, kaleye ilerleyen Embolo´nun ceza yayı üzerinden çektiği şutunu Uğurcan yükselip dışarı çıkardı.
38´inci dakikada orta alanda Trabzonspor paslaşmasında ileri çıkan Gbamin´in ceza sahası dışından kalenin sağına doğru yerden şutunu kaleci Nübel parmaklarının ucuyla dışarı çıkardı.
43´üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Monaco´da kaleci Nübel´in ileri şutunda top ceza sahası içindeki Sarr´a çarparak kendi kalesine gitti: 1-0.
48´inci dakikada Bakasetas´ın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
57´nci dakikada Trabzonspor´da Bardhi´nin kullandığı serbest vuruşta top barajı yerden aşarak ağlarlu buluştu: 3-0.
68´inci dakikada Trabzonspor´da Bakasetas´ın orta alandan Monaco ceza sahasına doğru uzak pas attı. Topu alan sol kanattaki Trezeguet´in ceza sahası içinde kalenin sağına doğru vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak filelere gitti: 4-0.
Karşılaşma Trabzonspor´un 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
AVCI´DAN ROTASYON
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısına Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynanan Kasımpaşa maçından farklı bir kadroyu sahaya sürdü. Avcı savunmada Vitor Hugo ve Larsen´i kulübeye çekerken, Yusuf Yazıcı, Trezeguet ve Siopis´i de yedekler arasına aldı. Bordo mavililerde tedavileri süre Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Bordo-mavililerde ayrıca Monaco ile oynanan ilk karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez, ikinci müsabakada cezası nedeniyle kadroda yer almadı.
HÜSEYİN TÜRKMEN SÜRPRİZİ
Trabzonspor´da geçen sezonun 33´üncü haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan kas yaralanması nedeniyle uzun süre tedavi gören Hüseyin Türkmen, Monaco maçının sürpriz ismi oldu. Geçtiğimiz aylarda tedavisi tamamlanıp idmanlara çıkmaya başlayan Türkmen, 2022-23 sezonundaki ilk maçına Monaco karşısında çıktı.
MONACO´DA MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SAKATLIK
Misafir ekip Monaco´da karşılaşma öncesi ısınma sırasında ilk 11´deki Badiashile sakatlık yaşadı. Teknik direktör Philippe Clement, maça dakikalar kala Badiashile yerine Sarr´ı kadroya dahil etti.
HUGO´DAN SÜRPRİZ GOL
Trabzonspor´da bu sezon inişli çıkışlı performansıyla tartışılan ve Monaco maçına yedek kulübesine başlayan Vitor Hugo, karşılaşmanın 46´nci dakikasında Hüseyin Türkmen´in yerine oyuna girdi. Hugo, maça girdikten 2 dakika sonra Trabzonspor´un serbest vuruşunda ceza sahası içindeki sürpriz golüyle maçın kaderini değiştiren oyunculardan oldu. Hugo, Monaco karşısında bu sezon bordo-mavili formayla ilk golünü de kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-10-14 00:11:25
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