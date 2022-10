Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi

Fatih TURAN-Aleyna KESKİN-Salim SARIKOÇ/TRABZON,(DHA)- UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Marc Bartra ve Anastasios Bakasetas maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kaptan Uğurcan Çakır, "Çok net bir skorla galibiyetle ayrıldık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ligde de çok iyi bir konumdayız. Geçen senenin şampiyonu biziz. Her kulvarda ilerlemek istiyoruz" dedi.

UĞURCAN: BU MAÇ TELAFİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Monaco arasında oynanan karşılaşma, bordo-mavililerin 4-0 farklı skorla galibiyetiyle sonuçlandı. Monaco´yu deplasmanda tarihi farkla yenen Trabzonspor´da takımın kaptanı Uğurcan Çakır, maç sonrası konuştu. Galibiyeti değerlendiren Çakır, "Bugün takım olarak gerçekten çok iyi mücadele ettik. Deplasmanda aslında oyuna iyi başlamıştık ama 10 kişi kalınca bizim için dezavantaj oldu. Orada da aslında istediğimizi yapıyorduk. Bir kişi eksik oynamak çok zor. Monaco çok iyi oyunculardan kurulmuş bir takım. Tabii daha iyi olmamız lazımdı. Bu maç onun telafisi oldu. Çok net bir skorla galibiyetle ayrıldık. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ligde de çok iyi bir konumdayız. Kasımpaşa ile beraberlik oldu ama o maçta istediğimiz oyunu oynayamadık. Pozisyonlarımız var ama skoru alamadık. Beşiktaş iyi bir takım. Çok zor bir maç ama biz de kalitemizi biliyoruz. Geçen senenin şampiyonu biziz. Her kulvarda ilerlemek istiyoruz. O maçta da yüzde yüzümüzü verip galip gelmek istiyoruz" dedi.

DENSWIL: İLK MAÇIN RÖVANŞINI ALDIK

Karşılaşma sonrası savunma oyuncusu Stefano Denswil, "Bugün sahada kendimizi ispatlamak ve bir şeyler göstermek istedik. Geçen sefer Monaco'da oynadığımız ve kaybettiğimiz maçtan sonra kendimiz ispatlamak istedik. İlk maçta 11'e karşı 10 kişi ile 80 dakika kadar mücadele ettik ve bu bizim için kolay değildi. İlk maçın rövanşını aldık diyebiliriz. Maçın başlarında gol şanslarımız oldu ama atamadık. Gördüğünüz gibi sabır gösterdiğinizde sonucunu alıyorsunuz" dedi.

BARDHI: GURURLU BİR GECE OLUYOR

Monaco karşısında 57´nci dakikada takımının ikinci golünü atan Enis Bardhi, "Gururlu bitirdiğimiz bir gece oluyor. Takım olarak harika bir maç ortaya koyduk. Bizim için unutulmaz, çok güzel bir maç oldu. Önemli bir adım attık" diye konuştu.

Ligde oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili ise Bardhi, "Herhangi maça başladığınızda hangi maç oynarsanız oynayın skoru bilemezsiniz. Sahada en iyisini yapmaya çalışırsınız, en iyi skoru almaya çalışırsınız. Kaç tane gol atacağını, kaç tane gol yiyeceğinizi bilemezsiniz. Bugün maça çok konsantre başladık, bunun da herkes tarafından görüldüğünü düşünüyorum. Maçı ne kadar istediğimizi gösterdik. Bu maç sırasında, öncesinde Beşiktaş maçını çok düşünmüyorsunuz, sadece önündeki maçı düşünüyorsunuz. Hem lig hem Avrupa'da mücadele ediyoruz, başarılı sonuçlar almaya çalışıyoruz. Bu sonuç bize olumlu yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

YUSUF ERDOĞAN: ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Avrupa Ligi´nde devam etmek için önemli bir maç olduğunu belirten Yusuf Erdoğan, "Bugün hem iyi bir oyun, hem de iyi bir skorla taraftarlarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Bizim hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan da çıkmak yeterli değil daha üst turlara geçebilmek. İyi bir kadroya sahibiz" diye konuştu.

GBAMİN: ÇOK MUTLUYUZ

İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Jean Philippe Gbamin, "Bu hepimiz için iyiydi. Grupta ilerlememiz ve yol almamıza yardımcı oldu. Herkes için güzel bir akşamdı. Çok mutluyuz" dedi.

BAKASETAS: DERBİLER HER ZAMAN ÖNEMLİDİR, ÖZELDİR

Anastasios Bakasetas da, maç sonrasında taraftara teşekkür ederek, "Harika bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Çok iyi organize olduk. İkinci yardı da daha iyi oynayıp, kalitemizi ortaya koyduk. 4-0'lık skorla maçı kazandık; iyi bir galibiyet aldık. Derbiler her zaman önemlidir, özeldir. Nihayetinde bir final maçı oynamayacağız. Zor bir karşılaşma oynayacağız. Kaliteli oyuncuları var. Ama biz her zaman sahaya 3 puan almak için çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

BARTRA: BU MAÇ BİZE ÖZGÜVEN KAZANDIRACAK

Trabzonspor´un yıldız oyuncularından Marc Bartra ise "Böyle maçlar kolay değil. Rakibimiz Monaco´nun form durumunu ve Fransa Ligi´nde durumunun iyi gittiğini biliyorsunuz. Bu takıma karşı sahaya çıkıp böylesi bir galibiyet almak bizim için çok mutlu edici ve hepimizin gurur vermesi gereken bir durum. Ligdeki durumumuzu da düşündüğümüzde bu maç bize özgüven kazandıracak" diye konuştu.

