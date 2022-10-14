Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 4'üncü maçında Trabzonspor, sahasında Avrupa'nın önemli ekiplerinden Monaco´yu 4-0´lık skorla mağlup etti. Avrupa maçlarında yüzü gülmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Monaco karşısında Avrupa kariyerinin en farklı galibiyetini aldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında Fransız rakibi Monaco´yu sahasında 4-0 yenerek grupta önemli avantaj kazandı. Monaco ile oynanan ilk karşılaşmadaki 3-1´lik mağlubiyeti sahasında telafi eden bordo mavililer, Avrupa Ligi'nde de teknik direktör Abdullah Avcı ile ikinci galibiyetini elde etti.
TRABZONSPOR´UN GALİBİYETİ TARİHE GEÇTİ
Monaco zaferi Fransa basınında büyük yankı bulurken, bordo-mavililer Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyetini de aldı. Trabzonspor´un Avrupa karnesinde tarihi gece olarak geçen karşılaşmada, bordo-mavililer Avrupa kupalarındaki bir grup maçında 2014 yılı Kasım ayında oynanan Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv maçından bu yana ilk kez rakibine 3´ten fazla gol attı.
AVCI, KARNESİNE TARİH YAZDIRDI
Monaco´ya karşı alınan 4-0´lık galibiyet, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı´nın Avrupa karnesine tarihi zafer olarak geçti. Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımdaki kariyeri boyunca UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Konferans Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 2 olmak üzere çıktığı toplam 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
AVCI'NIN AVRUPA´DAKİ EN FARKLI GALİBİYETİ
Bu sezon Avrupa Ligi´nde boy gösteren takımının başında Ferencravos´a 3-2, Monaco´ya 3-1 Avcı, Avrupa Ligi´ndeki en farklı galibiyetini de Monaco´ya karşı yaşadı. Medipol Başakşehir´in hocası olduğu 2017 yılında Ludogorets´i 2-1, Braga´yı 2-1, Beşiktaş´ta görev yaptığı 2019 yılında Slovan Bratislava´yı 2-1, Trabzonspor´da ise Kızılyıldız´ı 2-1 mağlup eden tecrübeli teknik adam, 4-0´lık Monaco zaferini karnesine zafer olarak yazdırdı. Kariyeri boyunca Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile 15 kez Avrupa Ligi'nde maça çıkan Avcı toplam 5 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
MONACO´DA TARİHE GEÇEN HEZİMET
Fransa ekibinin Trabzonspor karşısında aldığı 4-0´lık farklı mağlubiyet, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Monaco mağlubiyetin ardından büyük eleştiri alırken, Trabzonspor'un galibiyeti `Monaco tokat yedi´, `Trabzon´da suya battı´, `Monaco, Trabzon'da aşağılandı´ başlıklarıyla verildi. Dev kulüp, Avrupa kupalarında çıktığı 211 maçtaki en farklı ikinci mağlubiyetini dün akşam Trabzonspor karşısında yaşadı. Fransa ekibi 2018 yılı Kasım ayında Belçika ekibi Club Brugge´ye karşı oynadığı maçta da 4-0'lık ağır bir yenilgi almıştı.
MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN SAKATLIK
Monaco´da dün akşamki mücadeleye ilk 11´de başlayacak olan Badiashile karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen ısınmada sakatlık yaşadı. Teknik direktör Philippe Clement, maça dakikalar kala Badiashile yerine Sarr´ı ilk 11'e dahil etti. Badiashile´nin sakatlığıyla ilk 11'de yer bulan Sarr, maçta kendi kalesine gol atarak Monaco´nun tarihindeki en ağır deplasman yenilgilerinden birisini almasına ortak oldu.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-10-14 14:32:47
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