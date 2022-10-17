Trabzonspor, Beşiktaş´a 310 gündür deplasmanda yenilmiyor



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig´in 10´uncu haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor, rakibine karşı deplasmanda yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Trabzonspor kariyerinde Beşiktaş´a karşı yenilmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımına karşı yenilmezlik serisini sürdürdü.

Süper Lig´in 10´uncu haftasında Beşiktaş´la deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, rakibiyle 2-2´lik berabere kalarak 18 puanla ligin 5´inci sırasına yükseldi.

TRABZONSPOR SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Bordo mavililer, Beşiktaş karşısında deplasmanda çıktığı maçlarda yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Rakibine son olarak 2016-17 sezonunun 10´uncu haftasında Şenol Güneş yönetiminde oynanan müsabakadan 2-1 yenilgiyle ayrılan bordo mavililer, sonrasında oynanan maçlarda 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Trabzonspor, dün akşam da sahadan beraberlikle ayrılarak Beşiktaş deplasmanı yenilmezliğini 310 güne çıkardı.

BEŞİKTAŞ´A KARŞI HİÇ YENİLMEDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmemeyi başardı. Trabzonspor´da yaklaşık 2 yıldır görevini sürdüren teknik adam, dün akşam oynanan müsabakayla birlikte eski takımına karşı çıktığı 4 maçtan da puan veya puanlarla ayrılarak yenilmezlik serisi elde etti.

TRABZONSPOR´DA İKİNCİ KIRMIZI KARTI

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı´nın Gedson Fernandes´e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor´un 2017-18 sezonunun 9´uncu haftasında Yeni Malatyaspor´a 1-0 mağlup olduğu maçta da kırmızı kart gören Yusuf, Süper Lig´deki 2´nci kırmızı kartını dün akşam gördü. Sosyal medya hesabından açıklama yaparak özür dileyen futbolcu, kiralık olarak geldiği Lille takımında 2019 yılında Stade Reims´e karşı oynanan maçta çift sarı kart görüp cezalı duruma düşmüştü. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-10-17 11:59:04



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