Ağaoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına tepki: Kabul etmek mümkün değil



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün akşam Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır'a yönelik küfür ve hararet içerikli tezahüratlarını kınayarak camiayı sportmenliğe davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle biten Beşiktaş müsabakasında teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan kötü tezahüratlar kamuoyuna yansıdı. Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu yazılı açıklama yaparak, Avcı ve Çakır'a yönelik ifadeleri kınadıklarını söyledi.

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Başkan Ağaoğlu açıklamasında, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz. Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-10-17 17:28:11



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