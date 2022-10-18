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Trabzon'daki asırlık Kostaki Konağı'nda yeni restorasyon süreci

DHA

Trabzon'daki asırlık Kostaki Konağı'nda yeni restorasyon süreci


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA)TRABZON'da 5 yıl süren restorasyon çalışmalarında yüklenici firmanın teknik şartları yerine getirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen Kostaki Konağı'nın yenilemesi için yeniden ihale gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, "Konak, arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceği, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacağı mekanı en kısa sürede açmayı planlıyoruz" dedi. 
Kentte Zeytinlik Caddesi´nde 1900´lü yılların başında yaptırılan Kostaki Konağı, restorasyon çalışmaları kapsamında 2017'de ziyarete kapatıldı. Türkiye'nin sayılı sivil mimarlık örnekleri arasında yer alan konakta, Trabzon Valiliği tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları, yüklenici firmanın sözleşmedeki teknik şartları yerine getirememesi nedeniyle feshedildi. Restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi, Kostaki Konağı'nın restorasyonu için yeniden ihale yapıldı. İhale edilen konağın restorasyon çalışmalarının, 410 iş günü içerisinde 78 milyon 451 TL ödenekle tamamlanması hedefleniyor.
'EN KISA SÜREDE AÇMAYI PLANLIYORUZ´
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, konağın yer teslim bedelinin yüklenici firmaya yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu görmüş olduğunuz mekan 20´inci yüzyıl başında el işi süslemeleri ile ve mimarisi ile Trabzon´un zengin konaklarından bir tanesidir. 2017 yılında ihalesi yapılmış ancak yüklenici firma ihale şartlarını yerine getiremediğinden dolayı ihale feshedilmiş. Ben Trabzon Turizm müdürlüğüne yeni atandım. Atandıktan sonra bakanlıkla istişarelerimiz sonucunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, destekleri ve talimatları ile birlikte 13 Eylül 2022 tarihinde hızlı bir şekilde Trabzon Müzesi Kostaki Konağı ihalesi gerçekleştirildi. 12 Ekim itibari ile de yüklenici firmayla ihale sözleşmesi yapıldı. 17 Ekim itibari ile de konağın yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Konak, arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceği, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacağı mekanı en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Şartnamede 410 iş günü süresi belirlendi. Bunu yüklenici firma umarım bugün sayısını daha aşağıya çekerek hizmete sunacak. İhale bedeli KDV dahil 78 milyon 451 bin Türk lirası."
KOSTAKİ KONAĞI
Kostaki Konağı, 1900'lü yılların başlarında Banker Kostaki Teophylaktos tarafından konut olarak yaptırılmıştır. Konağın mimarlarının İtalyan olduğu belirlenen yapıda kullanılan birçok malzemenin İtalya'dan getirildiği bilinmektedir. Kostaki Teophylaktos 1917 yılında iflas edince, bu yapıyla birlikte bütün mal varlığına haciz konulmuş ve konak Nemlioğlu Ailesi tarafından satın alınmıştır. 15-17 Eylül 1924 tarihinde Trabzon´u ilk ziyaretinde Atatürk, Latife Hanım ve beraberindeki heyetle bu konakta misafir edilmişlerdir. Trabzon Valisi Ali Galip Bey zamanında 1927-1932 yıllarında 25 bin TL bedelle kamulaştırılarak, 1927-1931 yılları arasında Hükümet Konağı, 1931-1937 yılları arasında müfettişlik binası olarak kullanılmıştır. Türkiye'nin sayılı sivil mimarlık örnekleri arasında yer alan konağın, bodrum kat hariç tüm kat duvarları tamamen kalem işi süslüdür. Konağın bodrum katı arkeolojik eserler seksiyonu, zemin katı konak teşhiri, birinci katı etnografik eserler seksiyonu ve asma katı idari bölüm olarak düzenlenmiştir. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-10-18 13:06:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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