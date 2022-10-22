Orman işçileri, fidan dikimi yolunda kaza yaptı: 1ölü

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Maçka ilçesinde fidan dikimi için yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü ekibini taşıyan kamyonet, şarampole devrildi. Kazada sürücü Metin Yolcu (57) hayatını kaybetti, 4 orman işçisi ise araçtan atlayarak kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde TrabzonGümüşhane kara yolunun HamsiköyYedi Harmanlar mevkisinde meydana geldi. Maçka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, fidan dikimi için Metin Yolcu idaresindeki kamyonetle yola çıktı. Bölgede etkili olan kar nedeniyle kayganlaşan yolda Yolcu´nun kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Araçtan atlayarak, kazayı yara almadan atlatan 4 orman işçisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Metin Yolcu´nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Maçka Selçuk BAŞAR
2022-10-22 15:06:08
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