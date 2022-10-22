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Trabzonspor - Sivasspor: 1-0

DHA

Trabzonspor - Sivasspor: 1-0


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Serkan Ok, Kamil Çetin
TRABZONSPOR: Uğurcan Bartra, Hugo, Eren, Larsen, Gbamin, Hamsik (Dk. 73 Bardhi), Bakasetas (Dk. 73 Siopis), Trezeguet (Dk. 90 Doğucan), Umut (Dk. 56 Abdülkadir), Gomez
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Paluli (Dk. 63 Gradel), Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Charisis (Dk. 62 Keita), Saba, N´Jie (Dk. 83 Angielski), Erdoğan (Dk. 87 Alaaddin) , Yatabare
GOL: Dk. 8 Marek Hamsik (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Eren Elmalı, Maxi Gomez (Trabzonspor) Keita, Gradel (Demir Grup Sivasspor)Spor Toto Süper Lig´in 11´inci haftasında Trabzonspor, 8´inci dakikada Marek Hamsik´in golüyle Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu skorla bordo-mavililer, puanını 21´e çıkararak ligin 2´nci sırasına yükseldi.6´ncı dakikada Sivasspor´da Uğur Çiftçi rakip yarı sahada ceza sahası uzağından sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı
8´inci dakikada sağ kanatta ceza sahası içindeki Trezeguet´in geriye asistinde ceza sahası dışındaki Bakasetas´ın vuruşunda top savunmaya çaparak sekti. Ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Marek Hamsik´in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
16´ncı dakikada Sivasspor atağında rakip ceza sahası dışındaki N´Jie´nin uzaktan çektiği şutta top üst diğere çarparak geri döndü.
20´nci dakikada Sivasspor´da Saba ceza sahası içindeki N´jie´ye pas verdi. Topu alan N´jie´nin kaleye doğru vuruşunda Uğurcan ayaklarını açarak açıyı kapattı. Top kaleci Uğurcan´a çarparak geri döndü.
30´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içindeki Yatabare´nin kalenin uzak köşesine doğru vuruşunda kaleci Uğurcan uzanarak topu dışarı çıkardı.
49´uncu dakikada Trabzonspor´da Gbamin´in pas verdiği Maxi Gomez´in şutunda top kaleciden geri döndü.
51´inci dakikada Sivasspor´da sol kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan çıkardı.
87´nci dakikada Trabzonspor´un kazandığı serbest vuruşta Enis Bardhi´nin vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal üstten dışarı çeldi. 
Karşılaşma, Trabzonspor´un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.TRABZONSPOR SERİYİ BOZMADI
Trabzonspor, sahasında sürdürdüğü 29 maçlık yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. Rakibiyle Süper Lig´deki 33´üncü maçına çıkan bordo-mavililer, galibiyet sayısını 16´ya çıkardı. Rakibine karşı evindeki üstünlüğünü de sürdüren bordo-mavililer, sahasında Sivasspor´a karşı oynadığı 17 maçın 11´ini kazandı. 
HAMSIK İLK GOLÜNÜ ATTI
Trabzonspor´un tek golünü kaydeden Marek Hamsik bu sezonki ilk golünü atarken, Süper Lig´de ceza sahası dışından ilk golünü de Sivasspor maçında kaydetmiş oldu.  
TRABZONSPOR´UN EKSİKLERİ
Trabzonspor´un 1-0 galip geldiği Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tedavileri süren Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan, Emrehan Gedikli, Bruno Peres ve Djaniny Semedo kadroda yer almadı. Beşiktaş maçında kırmızı kart gören ve 2 maç cezalı olan Yusuf Yazıcı da kadroda yer almayan oyuncular arasında yer aldı.
ABDÜLKADİR YEDEK KULÜBESİNDE 
Beşiktaş maçında parmağı kırılan ve tedavi sonrası idmanlara çıkan Abdülkadir Ömür yedekte başladı. Ömür, karşılaşmanın ikinci yarısında Umut Bozok´un yerine oyuna girdi.
EREN CEZALI
Demir Grup Sivasspor maçında kart sınırında bulunan oyunculardan Eren Elmalı, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Elmalı, ligin 13´üncü haftasında oynanacak Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-10-22 19:13:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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