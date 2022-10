Trabzonspor - Sivasspor maçının ardından

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 11´inci haftasında oynanan Trabzonspor Demir Grup Sivasspor müsabakasında bordo-mavililer 1-0 galip geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, müsabaka sonrası açıklama yaptı.

"30 HAFTADIR İÇERİDE YENİLMİYORUZ"

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında alınan galibiyeti ve karşılaşmayı değerlendirdi. Trabzonspor´un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan Kadir Özcan´ın 9´uncu ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Avcı, "30 haftadır içeride yenilmiyormuşuz. 2 senedir çok önemli rekorlar kırılıyor. Bunları takip etmiyorum ama bir gün hepsini bir araya toplayacağım. Maç kazanmak istiyorum. Rakibimiz ligin en deneyimli takımı, en tecrübeli hocası ve en fazla direkt oyunu oynayan, kenar orta yapan, top rakipteyken adam adama giden, en fazla faul yapan ve bunu iyi kullanan bir takım ve son 3 maçtır da kazanarak çıkış yapan bir takım. Bizim açımızdan bunu hem analiz hem pratikte çalıştık ve son derece iyi bildirimler aldık" dedi.

"İYİ YOLDA İYİ ŞEKİLDE GİDİYORUZ"

Maçın ilk dakikalarında bu sezon ligin en iyi oyununu oynadıklarını belirten Avcı, "Bugün 18´inci maçımızı oynadık. Ligdeki en iyi 15-20 dakikamızla oyuna başladık. Oyunun ilk dakikaları çok büyük keyif aldım. Rakibimiz bize temas edemedi, istediğimiz opsiyonları çok iyi kullanıyoruz, orada golü de bulduk ve 1-0 öne geçtik. Rakibin de bu süreden sonra kaybedecek bir şeyi olmayıp biraz daha tepkili geldi. Bazen oyun istediğin gibi devam etmeyebilir. Oyun 20 dakika çok iyi gitmişti. Sonrasında aynı oyunu daha hızlandırmamız gereken yerde basit kayıplar yaptık. İlk yarı itibariyle bir Uğurcan´ın kurtardığı, bir de direkten dönen top var. İkinci yarı yine ilk yarıdaki gibi oyuna çok iyi başladık ama zor bir rakibe karşı oyunu koparmak istedik. Rakibe ikinci yarı itibariyle bir şey vermedik. Takımım orada çok iyi durdu, oyunun bütününde iyi mücadele ettiler. Kamuoyu ve taraftarlarımız bu 3 puanın şampiyonluk yarışında ileride ne kadar değerli olduğunu anlayacaklar. Her yerde yarışıyoruz bugün ligin en tepelerindeyiz. İyi yolda iyi şekilde gidiyoruz" diye konuştu.

"OYUN ARTIK ÇOK ZORLAŞTI, BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR"

Tribünlerin boş kalması nedeniyle taraftarlardan destek vermelerini isteyen Avcı, "Bu onlarla beraber büyüdük, beraber şampiyon olduk. Tabi ki bizden daha farklı skorlar bekleyebilirler ama bu oyun artık çok zorlaştı. Kolay değil. Taraftarımızla daha güçlü oluyoruz, bizi yalnız bırakmasınlar. Bize destek olmaya, gelmeye devam etsinler. Geçen sene her şeyi beraber yaptık. Onları bundan sonraki maçlarda daha fazla beraber görmek ve davet etmek istiyorum. Trabzonspor onlarla bir bütün, dünyaya örnek oldular, olmaya da devam etsinler" dedi.

"GBAMIN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL"

Sivasspor karşısında sahaya ilk 11´de çıkan Jean Philippe Gbamin´in hakkında değerlendirme yapması istenen Avcı, "Ben oyunun bütününe bakarım ama bugün Gbamin iyi bir performans sergiledi. Önemli bir potansiyel. Şu an itibariyle uyumu da iyi gidiyor, önemli de katkı sağlıyor. Umarım böyle devam eder" şeklinde konuştu.

RIZA ÇALIMBAY: MAÇIN HAKKI BENCE BERABERLİKTİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada mücadeleci bir oyun sergilediklerini söyledi. Takımının performansından memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, "Buraya puan ve puanlar için gelmiştik. Kötü de oynamadık ama kötü bir gol yedik. Golden sonra ataklarımız vardı, direkten dönen ve karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar vardı. Son paslarda dikkatli olabilseydik belki maçı rahatlıkla puanlı hale dönüştürebilirdik. İkinci yarı daha da baskılı oynamaya başladık, her türlü riski de göze aldık. Maalesef son paslarda ve ortalarda dikkatli olamadık. Böyle gol yerseniz ve gelenleri de kaçırırsanız tabi puan almak zor olur. Bu maçın bence hakkı beraberlikti. Takımımdan memnunum. Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar gol için oynadık ama maalesef onu yapamadık. Mücadeleden ve oyun disiplininden memnunum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-10-22 20:24:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.