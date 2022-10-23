Fidan dikimine giderken kazada ölen orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı



Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Maçka ilçesinde fidan dikimi için çıktıkları yayla yolunda, uçuruma yuvarlanan kamyonette hayatını kaybeden orman işçisi Metin Yolcu (57), İlçe Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde ilçenin HamsiköyYedi Harmanlar Yaylası mevkinde meydana geldi. Maçka Orman İşletme Müdürlüğü Hamsiköy Orman İşletme Şefliği ekipleri, fidan dikimi için Metin Yolcu idaresindeki 61 ADC 068 kamyonetle yola çıktı. Bölgede etkili olan kar nedeniyle kayganlaşan yolda Yolcu´nun kontrolünü yitirdiği kamyonet, kaymaya başlayıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtan atlayarak, kazayı yara almadan atlatan 4 orman işçisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sarp arazide takla atarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki sürücü Metin Yolcu´nun hayatını kaybettiği belirlendi.

TÖRENLE UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren Metin Yolcu için görev yaptığı İlçe Orman İşletme Şefliğinde tören düzenlendi. Yolcu´nun Türk bayrağına sarılan tabutu başında mesai arkadaşları ve yakınları hüzne boğuldu. Kur´an-ı Kerim okunması ve duaların ardından Yolcu´nun cenazesi, ilçenin Başarköy Mahallesi´nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

GENEL MÜDÜRLÜKTEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü de kazaya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı. `Teşkilatımızın başı sağ olsun´ başlıklı mesajda, "Personellerimiz görevde iken trafik kazası geçirmişlerdir. Kazada araç şoförü Metin Yolcu hayatını kaybetmiş, araçta bulunan araçta bulunan Burak Özdemir, Onur Altunbaş, Kemal Çakmak ve Emin Kaplan ise kayan araçtan atlayarak sağ olarak kurtulmuşlardır. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah' tan rahmet, yakınlarına teşkilatımıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah milletimizi her türlü kazadan korusun. Amin" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Maçka Aleyna KESKİN

2022-10-23 13:38:18



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