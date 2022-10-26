Trabzonspor, Belgrad´a gitti

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Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Kızılyıldız ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor, havayoluyla Sırbistan´ın başkenti Belgrad´a gitti.

Türkiye´yi UEFA Avrupa Ligi´nde temsil eden Trabzonspor, H Grubu'ndaki rakibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavililer, Sırbistan ekibiyle yarın oynayacağı müsabaka için bugün saat 12.30´da özel uçakla Trabzon´dan Belgrad´a hareket etti.

Trabzonspor´da kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez ile Naci Ünüvar'ın yanı sıra tedavileri süren Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Bordo-mavililerde sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo ise Belgrad kafilesine katıldı.

Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Kızılyıldız kafilesinde şu isimler yer aldı:

Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny, Umut.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Trabzonspor kafilesinin havalimanına gelişi

- Kafilenin gidişiDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR

2022-10-26 12:55:58



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