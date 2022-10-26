Trabzonspor'da sevindiren Visca gelişmesi

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da ligin 2´nci haftasında oynanan Atakaş Hataspor maçında kolu kırıldığı için formasından uzak kalan Edin Visca, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig´in 2´inci haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, kötü günleri geride bıraktı. Formasına kavuşmak için gün sayan Boşnak oyuncu, 2 buçuk aylık uzun bir aranın ardından takım arkadaşlarına katılmaya hazırlanıyor.
BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızılyıldız ile karşılaşmak için Belgrad´a giden kafilede yer almayan sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bireysel çalışmalarına başladı. Bu sezon 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 3 müsabakaya çıkan ve 196 dakika forma giyebilen oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak geri döneceği mesajını verdi. Lisansı aktif bulunan Visca´nın, kasım ayındaki milli arada tamamen hazır olması ve bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-10-26 18:06:39
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