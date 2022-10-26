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Abdullah Avcı: Çok iyi yolda gidiyoruz

DHA

Abdullah Avcı: Çok iyi yolda gidiyoruz


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Çok iyi yolda gidiyoruz. Her kulvarda ve en tepedeyiz. Kasım ayı itibariyle en iyi noktaya geleceğiz" dedi.
UEFA Avrupa Ligi H grubu 5´inci maçında Trabzonspor, yarın Sırbistan´da Kızılyıldız ile karşılaşacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Marc Bartra, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Rajko Mitic Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
"EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"
Rakipleri Kızılyıldız´ın köklü bir futbol kulübü olduğunu söyleyerek söze başlayan Abdullah Avcı, "Saygı duyduğumuz güçlü bir rakip. Trabzonspor olarak da önemli bir futbol şehri bir futbol kulübüz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için en iyisini yarın yapmaya çalışacağız. Rakibimiz son 7 maçtır formasyonunu değiştirdi. Kazanmak için oynayacaklar. İç sahada taraftarlarıyla beraber etkili bir takım. Biz de tecrübeli oyunculara sahibiz. Bu ortamda en iyisini yapabilecek takıma sahibiz. Önümüzde iyi bir fırsat var. Kazanmak için oynayacağız. Grubu en tepede bitirme şansımız var. Ama hiçbir maç kolay olmuyor ve maç içinde kolaya veya zora giriyor. Hem ülkemizi hem kendimizi yarın en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum" dedi.
"ÇOK İYİ YOLDA GİDİYORUZ"
Bordo mavili takımın performansının her geçen gün arttığını belirten Avcı, "Çok iyi yolda gidiyoruz. Her kulvarda ve en tepedeyiz. Oynayan, oynamayan geçen sezondan 19 oyuncu sirkülasyonu oldu. İlk 11'in içinde ortalama 7-8 oyuncu sirkülasyonu oldu. Buna rağmen şu an itibariyle ligde 11 maçın 6'sında gol yemedik. Kasım ayındaki Dünya Kupası arasıyla beraber antrenman tekrarlarımız, taktiksel çalışmalarımız daha fazla olacak. Çünkü bugünlerde bunu fazla yapamıyoruz. Kasım ayı itibariyle en iyi noktaya geleceğiz" diye konuştu.
"3 PUAN İŞLERİ TAMAMEN DEĞİŞTİRECEK"
Trabzonsporlu Marc Bartra da yarın oynayacakları müsabakanın öneminin farkında olduklarını belirterek, "Hocamız zaten maç adına çok önemli şeyler söyledi. Maçın öneminin farkındayız. Maçı kazanabileceğimizin de farkındayız. 3 puan bizim için işleri tamamen değiştirecek. En iyisini sahaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"BENZEMA´DAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Bartra, 2019 yılında Real Betis´te forma giydiği dönemde son Ballon d´Or ödülü kazanan Real Madrid´li Karim Benzema ile girdiği ikili mücadelede rakibinin parmağının kırılmasına sebep olduğu sorusu üzerine, ünlü futbolcudan özür diledi. Bartra, "Futbolun getirdiği aksiyonlar sonucu oluşan faul sonucu oluşan bir durumdu. O pozisyonda kesinlikle öyle bir niyetim olmamıştı. Elini yere koyduğundan parmağının kırıldığı bir durum olmuştu. Kendisinden tekrar özür diliyorum. Geçen sene harika bir yıl geçirdi, Ballon d'Or'u hak etti. Çok takdir ettiğim, birçok kez karşılıklı oynadığım ve çok büyük bir santrafor. Kendisini ödül için tebrik ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-10-26 21:51:29

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