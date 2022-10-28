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Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1

DHA

Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)STAT: Rajko Mitic
HAKEMLER: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia
KIZILYILDIZ: Borjan Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic (Dk. 61 Ivanic), Bukari, Katai (Dk. 74 Kangwa), Mitrovic (Dk. 83 Mustapha), Pesic (Dk. 83 Mijatovic) 
TRABZONSPOR: Uğurcan Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 68 Abdülkadir), Hamsik (Dk. 81 Yusuf Yazıcı), Bardhi (Dk. 83 Lahtimi), Bakasetas, Trezeguet, Umut (Dk. 68 Djaniny) 
GOLLER: Dk. 37 Katai, Dk. 63 Pesic (Kızılyıldız), Dk. 39 Bakasetas (Trabzonspor) 
SARI KARTLAR: Dragovic, Pesic (Kızılyıldız) UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'inci maçında Trabzonspor, deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'la karşılaştı. İlk 4 maçta 6 puan toplayan Trabzonspor, Sırbistan deplasmanından puansız döndü ve son maçlar öncesinde fırsat tepti.12'nci dakikada Trabzonspor'da soldan ilerleyen Eren Elmalı'nın arka direğe doğru ortasını savunma karşıladı. Savunmadan geri dönen Marek Hamsik'in gelişine vuruşunda top dışarı çıktı.
31'inci dakikada atağa kalkan Trabzonspor'da sağ kanattan Trezeguet topu ceza sahası dışındaki Hamsik'e gönderdi. Hamsik'in ceza sahası dışından vuruşunda top yandan dışarı gitti.
33'üncü dakikada ceza sahası yayı önünde Bardhi'nin vuruşunda top sol direğe çarparak döndü.
35'inci dakikada Kanga'nın sağ ayağının dışıyla ceza sahası içinden vuruşunda top dışarı çıktı.
37'nci dakikada Umut Bozok'un pas hatasında topu alan Bukari, Katai'ye pasını attı. Katai'nin ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 
39'uncu dakikada Kızılyıldız'da Kanga'nın Trezeguet'e yaptığı faul sonrası Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top yön değiştirerek rakip filelerle buluştu: 1-1.
53'üncü dakikada Kızılyıldız'da Kangwa'nın sağdan ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Katai'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
55'inci dakikada Trabzonspor atağında ceza sahasına ilerleyen Bardhi, topu Hamsik'e pas verdi. Ceza sahası içinde soldan Hamsik'in vuruşunda top üst direğe çarparak geri döndü. Kızılyıldız savunması dönen topu uzaklaştırdı.
63'üncü dakikada Kızılyıldız'da sağ kanattan ceza sahasına giren Bukari'nin kale önündeki Pesic'e pasını verdi. Kaleye yakın mesafedeki Pesic'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
70'inci dakikada Trabzonspor'da atağa geçen Trezeguet, pasını ceza sahası içine giren Abdülkadir'e verdi. Topu alan Abdülkadir'in vuruşunda rakip takım savunması topu kornere gönderdi.
Karşılaşma, Kızılyıldız'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
TRABZONSPOR'UN ŞANSI SON HAFTAYA KALDI
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Kızılyıldız ile karşılaşan Trabzonspor, gruptan çıkma şansını son haftaya bıraktı. Avrupa kupalarında 8 maçtır deplasman galibiyeti yaşamayan Trabzonspor, Kızılyıldız deplasmanından puansız ayrıldı. Trabzonspor'un başında 100'üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Sırbistan deplasmanında yüzü gülmedi. 
MAÇ GEÇ BAŞLADI
Trabzonspor maçtan 1 saat önce ısınmak için sahaya çıkarken ev sahibi ekip ısınma çalışmalarını stadyumun yan bölümünde bulunan sahada yaptı. Bordo-mavili taraftarlar, Sırbistan deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünleri dolduran az sayıda taraftar takımlarına destek verdi. Maç öncesi Kızılyıldız taraftarının yaktığı hava fişek ve meşalelerin yarattığı dumanın görüş kalitesini etkilemesi nedeniyle karşılaşma 1 dakika geç başladı.
ÇİLİNGİR 5'TE 5 YAPTI
Trabzonspor'un 'Çilingir' lakaplı oyuncusu Anastasios Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci kez rakip fileleri havalandırdı. Kızılyıldız karşısında takımının tek golünü kaydeden Yunan yıldız, Trabzonspor'un bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda gol katkısı verdi. 
LAHTIMI İKİNCİ KEZ SAHADA
Trabzonspor'a yeni sezonda katılan Mountassir Lahtimi, bordo-mavili takımda ikinci kez forma şansı buldu. Taraftarların merakla sahada görmek istediği Faslı oyuncu, yeni takımında ilk karşılaşmasına da Trabzon'da oynanan Kızılyıldız müsabakasında çıkmış ve 11 dakika sahada kalmıştı. Genç oyuncu, bu akşam oynanan karşılaşmada da ikinci yarıda Bardhi'nin yerine oyuna girdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-10-28 00:17:25

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