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Sağlıkçıların 'Kim haklı' tiyatrosu gülümsetiyor

DHA

Sağlıkçıların 'Kim haklı' tiyatrosu gülümsetiyor


Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Tonya ilçesinde görevli sağlık çalışanları, acil serviste hasta-doktor arasındaki iletişim bozukluğu ve yanlış anlaşılmalara dikkat çekmek için senaryosunu yaşanmış olaylardan esinlenerek kaleme aldıkları `Kim haklı´ adlı tiyatro oyunu hazırladı. Aralarında doktor, hemşire, teknisyen ve temizlik görevlilerinin bulunduğu, yöresel kıyafet ve şiveyle sahnelenen oyun, ilgi gördü.
Tonya Devlet Hastanesi bünyesinde görevli sağlık çalışanları, acil serviste hasta, hasta yakını ve doktor arasında yaşanan iletişim bozukluğu ve yanlış anlaşılmalara dikkati çekmek için senaryosunu yaşanmış olaylardan esinlenerek kaleme aldıkları `Kim haklı´ adlı tiyatro oyunu hazırladı. Aralarında hemşire ve doktorun yanında teknisyen, sekreter ve temizlik görevlilerinin de rol aldığı ekip, 10 günlük hummalı hazırlıkların ardından tiyatro gösterisini ilçede sahneledi. Sağlıkçılar, yöresel kıyafet ve şiveyle sahneledikleri 3 perdelik oyunlarında; acil servise başvuran hasta ile yakınlarının, doktorlarla yaşadığı ilginç diyalogları, mizahi dille sergiledi.
Oyunda, hastane ortamı yaratılan sahnenin ilk perdesinde; tekerlekli sandalye ile acil servise gelen kadın hastaya, doktorun `Ne şikayetiniz var?´ sorusuna hasta yakını öfkeli ses tonuyla `Görmüyor musun, bağırıyor´ diye cevap veriyor. `Bağırıyor´ kelimesini `Doğuruyor´ diye anlayan doktor, hastayı doğum servisine yönlendiriyor. Ardından hasta yakının `Ne doğurması sancısı var´ diyor. Oyunun devamında, röntgen ve bazı tahlilleri istenen aynı hastanın tedavisi sürecinde de doktor `Hastamızın kolik ağrısı var´ diyor. Ancak yanlış anlayan hasta yakını, `Tamam da doktor, bu hayatında ağzına içki koymaz ne alkolü bu doktor?´ diye cevap veriyor.
TEDAVİ RET FORMUNU İMZALADI
Oyunun ikinci bölümünde senaryo gereği odun düşmesi sonucu başından yaralanarak hastaneye başvuran erkek hastanın tedavi sürecinde yaşananlar sahneye yansıtıldı. Sahnede, doktorun sorusu üzerine hasta yakınının yaşananları anlattığı sırada araya giren yaralı hasta, `O niye anlatıyor, benim başıma odun düştü, ben anlatacağım, niye o anlatıyor´ diyerek tepki veriyor. Tedavisi sonrası başka hastaneye sevk edilmesine karşı çıkan aynı hastanın, oyunda kendisine `tedavi ret´ formu doldurup imzalattırdıkları anlar da yer alıyor.  
Perde aralarında saz eşliğinde canlı türkü dinletisi de yapılan oyun, izleyenleri gülümsetti. Salonu dolduranlar, ilk sahne performanslarına tam not verdikleri sağlık çalışanlarını alkışladı. 
'GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU'
Tonya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Serpil Atasoy, ilk kez sahnelenen tiyatro oyunu ile hastanelerde iletişim bozukluğunun önüne geçip, hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Bu yıl farklı bir etkinlik yapalım istedik. Oyunda rol alan ekip, tüm hastanemizde görevli arkadaşlarımız. Güzel bir etkinlik oldu. Çalışmalarımızda iletişim konusunda bazı problemlerin olduğunu görüyoruz. Bunu güzel bir oyunla anlatmak istedik" dedi.
'EMPATİ KURABİLMELİYİZ'
Oyunda sahne alan tıbbi sekreter Fatma Karaca ise "Oyunu yazarken ne hastalara dokunacak bir şey ne de sağlık çalışanlarını rencide edici bir şey yazmamaya çalıştık; çok yorulduk. Arkadaşlarımız emeğiyle bunu başardık. Hepimiz sağlık çalışanı olamayabiliriz ama günün birinde hepimiz hasta olabiliriz. Onun için empati kurabilmeliyiz. İletişimsizlik şiddete de yol açabiliyor. İyi dinleyebilip, kendimizi iyi ifade edebilsek sorun kalmayacak" diye konuştu.
'HASTALAR, DOKTORLARI İYİ DİNLEMELİ'
Yaralı hasta rolünü oynayan, teknik personel Eyüp Kalyoncu da "Yöremizde malum yaşlılarımız, ağır duymaları ve olayları iyi sentezleyememeleri nedeniyle doktor ve hasta arasında bazı kopukluklar olabiliyor. Haliyle yanlış anlaşımlar doğabiliyor. Buna ışık tutmak için böyle bir etkinlik yaptık. Hastalarımızın, doktorlarını çok iyi ve dikkatli dinlemeleri çok önemlidir" ifadesini kullandı.
'GÜLDÜK, EĞLENDİK, GÜZEL MESAJLAR ALDIK'
Oyunu izlemeye gelen Özlem Gedikli ise "Oyun çok güzeldi. Baya güldük, eğlendik ve güzel mesajlar aldık. Bu kadar iyi bir performans beklemiyorduk. Hastanelerde iletişim hususu gerçekten önemli dikkat etmeliyiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR
2022-10-28 10:06:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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