'Engelsiz Trabzon' uygulaması, refakatçi özelliği ile Türkiye'de bir ilk



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)-TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nce 'engelsiz Trabzon' sloganıyla hazırlanıp, görme engelli bireylerin toplu taşımada güvenli yolculuğunu sağlayan mobil uygulama devreye girdi. Uygulamayla görme engelli yolcular, istedikleri otobüse bekledikleri durakta bildirim gönderip, kolayca ulaşım sağlayabilecek. Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Savaş Yol, "Türkiye'deki diğer örneklerinden en büyük farkı da refakatçi desteğinin sunması" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi (TULAŞ) Başkanlığı'nca, 'Engelsiz Trabzon' sloganıyla görme engelli bireyler için toplu taşıma uygulaması geliştirildi. Android ve IOS işletim tabanlı telefonlarda çalışan uygulamayla; toplu taşımada otobüs ile yolculuk yapan görme engelli bireylerin zorluk yaşamaması ve güvenli ulaşımı hedeflendi. Kullanıcılar ile otobüs şoförleri arasında sesli uyarılarla iletişim ve güzergah paylaşımı yapan uygulamada; Türkiye'deki diğer örneklerinden farklı olarak ilk kez refakatçi seçeneği de yer aldı.

Uygulamayla görme engelli yolcular, istedikleri otobüse bekledikleri durakta bildirim gönderip, kolayca ulaşım sağlayabiliyor. Görme engelli bireylerin aileleri de yakınlarının otobüse binip, ineceği durağı ve aracın güzergahını uygulama üzerinden takip edebiliyor.

'ŞOFÖRE BİLDİRİM GÖNDERİLİYOR'

Projede yer alan Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol, "Her şeyden önce görme engelliyim. Uygulamayı canlı olarak testini yaptık. Bu uygulama görme engellilerin, belediye otobüslerine rahatça binip, inebilmelerine yardımcı oluyor. Bu mobil uygulama kullandığımız akıllı telefonlara yükleniyor. 'Engelsiz Trabzon' uygulamasına girdiğinizde yakın durakları seçiyoruz; bineceğimiz otobüsü ve ineceğimiz durağı seçince şoföre 'Yolcuya yardımcı olunuz' bildirimi gönderiliyor" dedi.

'Engelsiz Trabzon' uygulamasının otobüs gelmeden ve inilecek durağa varmadan önce uyarı verdiğini ifade eden Yol, 'Uygulamanın en önemli özelliğinden birisi; otobüs ve ineceğimiz durağa gelmeden; 3 durak önce telefonlarımıza bildirim geliyor. Türkiye'deki diğer örneklerinden en büyük farkı da refakatçi desteğinin sunması. Bu şekilde bizlere güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor" diye konuştu.

'İLK VE EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ REFAKATÇİ UYGULAMASI'

Uygulamanın ekim ayının başında devreye aldıklarını söyleyen Trabzon Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Samet Ali Yıldız da "Trabzon'da yaşayıp otobüsle yolculuk yapan 7 bin 500 civarı engelli vatandaşımızın bütününe hizmet vermeyi hedefliyoruz. Aktif olarak günlük 2 bin 500 engelli vatandaşımız otobüslerden faydalanıyor. Bu uygulama ile birlikte kendilerini diğer bireyler gibi aynı kolaylık ve şartlarda, gerekli imkanları sağlamayı hedefliyoruz. Projenin yaygınlaşmasıyla beraber engelli bireylerin topluma kazandırılması, gün içerisindeki faaliyetlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi için gerekli imkan ve koşulları kendilerine sağlayacağız. Uygulamamızın ilk ve en önemli özelliği ise refakatçi uygulaması. Refakatçilerimiz engellilerin yanında olmadan anlık olarak konumlarını, ulaşımlarını takip edebiliyor ve uygulama üzerinden engelli bireyin bineceği ve ineceği durağı beyan edebiliyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-10-30 15:12:28



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