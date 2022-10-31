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Trabzonspor´da Serdar Ekrem Şirin, görevi bıraktı

DHA

Trabzonspor´da Serdar Ekrem Şirin, görevi bıraktı


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medyadan sorumlu yönetici Serdar Ekrem Şirin, bu görevini bıraktı.
Trabzonspor´da medya biriminde görevden almalar ve yeni personel alımları sürecinde yaşanan bazı tartışmalar sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medyadan sorumlu yönetici Serdar Ekrem Şirin´in yetkilerini aldı. Bu gelişmenin ardından medyadan sorumlu yönetici Serdar Ekrem Şirin, yönetim kuruluna bu görevini bıraktığını bildirdi. Şirin'in görevine sadece yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceği öğrenildi.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-10-31 19:57:40

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