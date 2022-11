Kiraladığı arsada kurduğu 'Kedi Köyü'nde 200 kediye bakıyor

Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, yazdığı kitabın satışından elde ettiği gelirle 700 metrekarelik arsa kiralayan öğretmen Necmi Aksu, 'Kedi Köyü' adı verdiği özel yaşam alanında 200 kediye bakıyor. Kediler için zaman zaman kredi çektiğini de belirten Aksu, "Kedileri beslemek ekonomik olarak beni yoruyor. Romanım çıktı, onu satıyorum, fuarlara gidiyorum. Maaşımı harcıyorum" dedi.

Aydınlıkevler İmam Hatip Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Necmi Aksu, 'Yasemin' adlı kitabının satış geliri ile 700 metrekarelik arsa kiraladı. Burada 'Kedi Köyü' adını verdiği özel yaşam alanı oluşturan ve hasta, engelli ile yavru olmak üzere 200 kedinin bakımını üstlenen Aksu, mahallelerden topladığı gıdalarla kedileri besliyor. Tel örgüyle çevrili alanda kediler için kulübeler de bulunuyor.

'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

Toplumun, hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Necmi Aksu, "Çocukluktan beri hayvanlara karşı duyarlıyım. Hayvan sevgisi zaten küçük yaşta öğrenilen bir duygu. Bizim yaşam alanımız hayvanlarla ortak. Beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Çocukların hayvanları sevmesi, onlarla yaşamasını öğrenmeleri için çalışmalar ve projeler yapıyorum. Çocukluktan beri en büyük hayalim; bir kedi köyü kurmak. Daha teferruatlı alttan ısıtma sistemleri olan bir alan oluşturmak istiyordum ama ekonomik olarak bu çok zor. Kedileri beslemek ekonomik olarak beni yoruyor. Öğretmenim, yazarım ve aynı zamanda şairim. Romanım çıktı, onu satıyorum, fuarlara gidiyorum. Maaşımı harcıyorum. Bazen de kredi çekiyorum, o şekilde hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.

'BUNLAR DA CAN'

Şehirleşmeden dolayı betonlaşmanın arttığını belirten Aksu, sokak hayvanlarının güvenli yaşayabilecekleri alanların kalmadığını vurgulayarak, "En son kitabımın geliri ile bu arsayı kiraladım. Burada 200'e yakın kedi bakıyorum. Buradakilerin dışındaki kediler de yiyecek için buraya geliyor. Aynı zamanda da 6 mahallede sokakta yaşayan canlar için besleme çalışması yapıyorum. Şehirleşmeden dolayı her yer betonlaştı. Kedilerin yaşayabilmesi için toprak zemine ihtiyaçları var. Kedilerin avlanabileceği, yaşayabileceği alanlar kalmadı. Bir de eskiden çöpleri karıştırıp, bir şeyler bulurlardı. O da yok artık. Çöpleri de yerin altına koymaya başladılar. Çok aç anne kedi gördüm, açlıktan yavruları ölen anneler de gördüm. Bunlar da bir can. Allah'ın dilsiz kulları. Allah bunların da rızkını bizim aracılığımızla veriyor. Kedilerin sağlık problemleri ile ilgili daha önce veteriner hekimlere çok fazla para verdim hatta verdiğim para ile şu anda bir villa ya da lüks bir araba alabilirdim ama şu anda destek alıyorum. Ortahisar belediyemizin yaptırmış olduğu bir klinik var. İnsanlar sokak kedilerini getirip, oraya bırakıyor. Tedavileri yapılıyor. Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç'e buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2022-11-02 11:50:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.