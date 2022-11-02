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Abdullah Avcı: Avrupa´da bir şekilde devam etmek istiyoruz

DHA

Abdullah Avcı: Avrupa´da bir şekilde devam etmek istiyoruz


Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN/TRABZON,(DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Avrupa´da bir şekilde devam etmek istiyoruz. Önceliğimiz, yarın oynayacağımız Ferencravos maçını cebimize koyup 9 puanı almak" dedi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Gurubu'ndaki son maçında yarın Macaristan ekibi Ferencravos ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Mahmoud Trezeguet, açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, "Gruplar çekildiğinde dengeli bir grup olarak duruyordu. Belki Monaco biraz daha favori gibi görünüyordu ama Ferencravos, Monaco´dan 4 puan aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Futbol adına onları tebrik ederim. Avrupa´da olabilmek, devam edebilmek için yarın akşam itibarıyla bütün oyun planlarını konsantrasyon ve coşkumuzu bunun içinde kullanmaya çalışacağız. Bize o coşkularını ve pozitif desteklerini verdiler. Süreçte son viraja girerken ve ligde araya gireceğimizi düşünürsek onların desteğine ihtiyacımız var. Yarından itibaren bizle olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
"EŞ DEĞERDE OYUNCULARI VAR"
Maça ciddi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Ferencravos´un çok geniş, birbirine yakın, sayısal olarak üstün, eş değerde oyuncuları var. Bu seviyelerde rotasyonu avantaj ya da dezavantaj değil. Bence oyun planlarında, tempolarında değişiklik olmayacak. Ne olursa olsun çok ciddi şekilde maça hazırlandık" şeklinde konuştu.
Ferencravos´un grup lideri olmasındaki etkeni için değerlendirme yapan Avcı, "Dengeli bir grupta özellikle Monaco maçlarından 4 puanla çıkması, geniş kadrosu ve özellikle atletik oyuncularının fazla olması, hep beraber hareket etmelerinin önemli avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.
"KENDİMİZİ SORGULAYACAĞIZ"
Abdullah Avcı, Avrupa Ligi´nin son müsabakasında oyun sisteminde değişiklik olup olmayacağı sorusunu da, "Avrupa´da bir şekilde devam etmek istiyoruz. Önceliğimiz, yarın oynayacağımız Ferencravos maçını cebimize koyup 9 puanı almak. Ülke puanına takım olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gönül tabii ki Trabzonspor´un en tepede olmasını istiyor ama hayat her zaman aynı şekilde devam etmiyor. Bu oyunun içinde var. Bireysel performansları da sorguluyoruz. Aslında her kulvarda varız. Geçen seneden çok önemli ve iyi alışkanlıklar olduğu için orayla bir kıyaslama oluyor. Kendimizi sorgulayacağız. Oyun içinde tespit ettiklerimiz, oyuncu profillerinde tespit ettiğimiz eksik taraftarımız var. Yakında araya gireceğimiz. Çalışmalarımız ve tekrarlarımız daha fazla olacak. Yarın 20´nci resmi müsabakayı oynayacağız. Kasım ayını işaret ettiğimde eksiklerimizi tamamlayabilmek, daha hızlanabilmek, daha iyi ve hızlı koşular yapabilmek için çalışmalarımız var. Taraftarımızın bizi ikinci yarıda daha iyi görebilmeleri için araya girmeden önceki son 2 maçımızda bize destek olmalarını bekliyoruz. Aklımızı duygumuzun üzerinde tutmalıyız. Duyguyu aklın önüne geçirirsek her şey karmakarışık oluyor. Bu sene zaman zaman dalgalanmalar yaşadık hatta oradaki ilk maçta da yaşadık. Dalgalanmalarda azalmalar başladı, tamamen bitmedi. Bir tarafı düzeltirken oyun anlamında başka bir şeyler çıkabiliyor. Oyun planına sadık kalmak gerekiyor" sözleriyle yanıtladı.
TREZEGUET: KAZANMAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ
Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet ise yarın oynanacak müsabakayı değerlendirerek, "Umuyorum yarın bizim günümüz olacak. Sadece kazanmaya odaklanmış durumdayız. Avrupa Ligi´nde devam edebilmek istiyoruz. Yarın maç sırasında taraftarımızın büyük desteğiyle birlikte bu harika stadyumda mücadele edeceğiz. Umarım 3 puan bizim olacak ve bu 3 puanla grupta hangi sırada olacağımızı göreceğiz" dedi.
"İNŞALLAH TRABZONSPOR YİNE ŞAMPİYON OLACAK"
Son haftalarda yükselen performansını değerlendirmesi istenen Trezeguet, "Başlangıçta işler istediğim gibi gitmemişti ama herkesin desteğini arkamda hissederek takıma yardımcı olmaya çalıştım. Hocamın, teknik ekibin ve takım arkadaşlarımın her zaman desteğini gördüm. Bu destekle birlikte çok daha iyi bir sezon geçirebileceğimi düşünüyorum. Çok harika bir teknik ekibimiz ve oyuncularımız var. İnşallah bu sezon yine şampiyon Trabzonspor olacak ve Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdullah Avcı'nın açıklamaları
-Trezeguet´nin açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2022-11-02 17:08:47

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