Ferencvaros Teknik Direktörü Cherchesov: Önemli olan alacağımız sonuçtur

Selay SAYKAL Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Takımdaki eksiklikler her zaman olabilir, genç olsun ya da olmasın önemli olan alacağımız sonuçtur" dedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda zirvede yer alan Macaristan ekibi Ferencvaros, yarın Trabzonspor ile gruptaki son karşılaşmasına çıkacak. Trabzon´da oynanacak müsabaka öncesinde Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ile takımın golcülerinden Ryan Mmaee basın toplantısı düzenledi.

"ÖNEMLİ OLAN ALACAĞIMIZ SONUÇ"

Yarınki karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Cherchesov, kadrodaki eksiklikler ve kafileye katılan genç oyuncularla ilgili soruyu, "Yarın 6´ncı maçımızı oynuyoruz ve çok sıkı bir programdan sonra buradayız. Takımdaki eksiklikler her zaman olabilir, genç olsun ya da olmasın önemli olan alacağımız sonuçtur" şeklinde yanıtladı.

"TRABZONSPOR EVİNDE ÇOK MOTİVE OLACAK"

Trabzonspor karşısında sahaya çıkacak kadroyu kesinleştirmediğini belirten Cherchesov, "Yarın kimin forma alacağını göreceğiz. Henüz 11´imiz yok ama fark etmez. Kimin sarı kartı ya da sakatlığı varsa buna bakmadan kendi performansımıza bakıyoruz. Dün akşam oyunumuza baktık, incelemesini yaptık. Bugün de çalışacağız. Umarım iyi bir performans göstereceğiz. Trabzonspor´la kendi evimizde 10 kişi olarak oynadık ve iyi mücadele gösterdik. Şu an deplasmandayız, Trabzonspor kendi evinde ve çok motive olacak. Taktiğimizin ne olacağını belirleyeceğiz" diye konuştu.

"SONRAKİ TURA BİLETİMİZİ ALDIK AMA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ferecvaros´un santrforu Ryan Mmaee ise "Zor bir oyun olacak, üzerimizde büyük baskı olacak biliyorum ama mutlaka kazanmalıyız. Yarın burada zor bir maç bekliyorum Daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi bu maçı da alabiliriz. 30 bin kişinin önünde oyun oynamak kolay değil ama mücadele edeceğiz. Daha önceki maçlarda gösterdiğimiz takım ruhunu performansımı yansıtacağız. Bir sonraki tura biletimizi aldık ama buna rağmen mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

