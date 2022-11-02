Ferencvaros, Trabzonspor maçına hazır

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Selay SAYKAL Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Macaristan ekibi Ferencvaros, yarın UEFA Avrupa Ligi H grubunda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi H grubunda lider olan Ferencvaros, grubun son karşılaşmasını Trabzonspor ile gerçekleştirecek. Yarın akşam Trabzon´da oynanacak son grup maçı için kente gelen Macar ekibi Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu´nda yaptığı antrenman ile mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ferencvaros idmanından görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-11-02 21:23:42



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