Bakan Kasapoğlu´ndan Avcı´ya 100'üncü maç anısına krampon

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TRABZON, (DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor´da 100´üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı´ya gümüş krampon hediye etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki son maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma öncesi Trabzonspor kariyerindeki 100´üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı´ya gümüş krampon hediye etti. Bakan Kasapoğlu ardından Avcı ve başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte poz verdi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon TRABZON-DHA

2022-11-03 20:53:02



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