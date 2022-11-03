Trabzonspor, yoluna Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda devam edecek

Trabzonspor Ferencvaros: 1-0
Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal
TRABZONSPOR: Uğurcan Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Gbamin), Bakasetas (Dk.69 Naci), Abdülkadir (Dk. 69 Bardhi), Trezeguet (Dk.84 Doğucan), Yusuf Yazıcı (Dk. 61 Djaniny)
FERENCVAROS: Dibusz Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka (Dk. 90 Redzic), Esiti (Dk. 60 Mercier), Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen (Dk. 81 Kovacevic), Ryan Mmaee
GOL: Dk.7 Bakasetas (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Abdülkadir, Hugo, Bartra (Trabzonspor), Laidaouni, Samy Mmaee, Vecsei (Ferencvaros)
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki son maçında Ferencvaros´u ağırlayan Trabzonspor, Anastasios Bakasetas´ın golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 9´a çıkaran bordo mavililer, grubun diğer karşılaşmasında Monaco'nun Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etmesiyle grubu 3´üncü sırada tamamladı. Bordo mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda devam edecek.
7´inci dakikada Trabzonspor hücumunda sol kanattan topla ceza sahasına giren Trezeguet, ceza sahası dışındaki Bakasetas´a pasını çıkardı. Topa sol ayağıyla gelişine vuran Bakasetas´ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
12´nci dakikada rakip sahada baskılı oynayan Trabzonspor´da orta alanda topla ilerleyen Bakasetas, Trezeguet´e pasını verdi. Ceza yayına giren Trezeguet´in yerden şutunda top sol direğe çarparak dışarı çıktı.
22´nci dakikada Trabzonspor´da köşe vuruşu kullanan Bakasetas, topu ceza sahasına ortaladı. Topa yükselen Bartra´nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda topu Ferencvaros oyuncusu Laidaouni kale çizgisinden çıkardı.
40´ıncı dakikada Trabzonspor´da Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının sağından kaleye doğru vuruşunda top dışarı çıktı.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.
69´uncu dakikada Ferencvaros atağında ceza sahası içindeki Mercier´in vuruşunda top kaleci Uğurcan´da kaldı.
86´ncı dakikada Trabzonspor´da Enis Bardhi´nin ceza sahası çizgisi üzerinde sol köşeden vuruşunda topu kaleci kurtardı
Karşılaşma, 1-0 Trabzonspor´un galibiyetiyle tamamlandı.
BAKASETAS, AVRUPA LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ
Trabzonspor´un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, son haftalarda yükselen performansıyla Avrupa Ligi´nde oynanan tüm müsabakalarda takımına gol katkısında bulundu. Ferencvaros ile oynanan ilk maçta 1 asist, Kızılyıldız´la oynanan ilk maçta 1 asist ve ikinci maçta 2 asist yapan Yunan oyuncu toplam 4 asist kaydetti. Batasetas gruptaki Monaco, Kızılyıldız ve bu akşam oynanan Ferencvaros maçında da 1´er gol attı. Bakasetas, UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması tarihinde tüm maçlarda gol katkısı veren ilk futbolcu oldu.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2022-11-03 22:54:57
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