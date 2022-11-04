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Trabzonspor - Ferencvaros maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Ferencvaros maçının ardından


Selay SAYKAL Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) UEFA Avrupa Ligi H grubunda Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanan karşılaşmada bordo mavililer sahasında rakibini 1-0 mağlup etti. 9 puanla grupta 3´üncü sırada kalarak yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı ile grubu lider tamamlayan Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Avrupa Ligi´nde gruptan çıkamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "9 puanla grupta çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son dönemlerin ilk yarısı itibariyle en iştahlı, hem görkemli, oyun planına sadık kalan ve pozisyon zenginliği, rakibe baskı, pozisyon vermeme anlamında iyiydi. İlk yarı itibariyle büyük keyif aldık. İkinci yarı itibariyle daha dengeli oyun vardı. Rakibe 1 şut pozisyonu verdik ama oyunda bazen müdahalelerimiz oldu. Umut neden süre almadı derseniz, ufak bir sakatlığı vardı. İhtiyaç duyulsaydı o riski alacaktım ama almadık. Bazen değişiklikler yaptık. Grubun liderini yenen tek takımız. Trabzonspor´un olduğu her yerde Avrupa´da devam etmek vardır ama kısmette yol haritası bu kez böyle oldu. Oyuncularımı ve rakibi tebrik ediyorum. Başakşehir ve Sivasspor´u tebrik ediyorum, takımlarımız ülke puanına katkı sağlıyor. Uluslararası seviyede her maç çok ciddidir ve herkes kazanmak ister. Maddi manevi karşılığı vardır. Bu grupta 9 puan aldık. Bence iyiydi ama daha iyisi olabilirdi" dedi.
"MİNNETLERİMİ SUNUYORUM"
Trabzonspor´da 100´üncü maçına çıkan Avcı, "Trabzonspor ailesine taraftarlarına, kulüp başkanına, yönetim kuruluna, tüm personele, ekibime, oyuncularıma minnetlerimi sunuyorum. Bunlar, harika duygular. Hep beraber, harika duygular yaşıyoruz. İkinci sene doluyor. 10 Kasım´da üçüncü seneme giriyorum. Saygı, sevgi, iletişim ve birtakım organizasyonları kulübün içinde geliştirmeye çalışıyoruz. Taraftarlar ekibime kulübe futbolculara çok destek veriyor" şeklinde konuştu.
"İKİNCİ ŞAMPİYONLUK YOLUNA ÇIKARKEN TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"
Taraftarlara seslenen Avcı, "Biz onlarla 2 senedir çok güzel hikayeler yazıyoruz. Onlar da mutlu oluyor bizler de. Pazar günü itibariyle onları burada bekliyorum. İkinci şampiyonluk yoluna çıkarken taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Pazar günü ligin kritik maçlarında biri olan müsabakaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
"YUSUF´UN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"
Ferencvaros maçına tek forvet olarak Yusuf Yazıcı´yla başlayan Avcı, oyuncunun performansı hakkında, "Yusuf, bu şehrin çocuğu. Şehre ve takıma çok ciddi paralar kazandırdı. Gomez cezalı, Djaniny´yi de sakatlıktan çıktı. Yusuf burayı oynayabildiği için burada kullandık. Yusuf´un performansından memnunum. Umarım o da çalışarak takıma katlı sağlayacaktır" dedi.
CHERCHESOV: OYUNCULARIMA KIZGIN DEĞİLİM
Avrupa Ligi H grubunu lider tamamlayan ve Avrupa Ligi´ndeki yerini garantileyen Macar ekibinde teknik direktör Stanislav Cherchesov, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık. Grup lideri olarak gruptan çıkmayı garantiledik. Oyuncu seçimlerimin doğru olduğunu düşünüyorum. Gruptan lider çıktığımız için bu yenilgi nedeniyle oyunculara kızgın değilim. Bu maçı analiz edeceğiz. Her maçı analiz ediyoruz. Bunu yapmadan ilerlemek mümkün değil´´ ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Avcı'nın açıklamaları
Cherchesov'un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN
2022-11-04 00:43:15

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