Trabzon Havalimanı pistinde tehlike!

Trabzon Havalimanı pistinde `kırmızı kil´ tehlikesi Trabzon'da yılda 23 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanı pisti, asfaltında oluşan çatlak ve çökmeler nedeniyle 3 yılda 5 kez onarıma alındı. Havalimanının pist zemini altında yer alan 'kırmızı kil'lerin, artan yağışlar nedeniyle asfaltta şişme, kabarma, çatlak ve oturmalara yol açtığı belirtildi. Havalimanının 'S.O.S' verdiğini söyleyen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Temel sorun, zemini oluşturan çevre jeolojisine göre 'kırmızı kil'ler. Periyodik bakımlar, sürdürülebilir bir uçuş politikası değildir. Fore kazık veya diğer zemin iyileştirme yöntemleri uygulanmalı" dedi.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan ve 2022 yılında 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 sefer gerçekleşen Trabzon Havalimanı, Karadeniz kıyısındaki Türkiye'nin trafikler yönünde en önemli havalimanları arasında yer alıyor. 2 bin 640 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip pist, son günlerde artan yağışlar sonrası yüzeyinde oluşan çatlak ve çökmeler nedeniyle onarıma alındı. Gece boyu süren çalışmalar sonucu havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı. Aynı sorunlardan kaynaklı 3 yılda 5 kez belirli periyotlarda bakıma alınıp, yaşanan uçuş iptalleriyle gündeme gelen havalimanın pist zemini altında yer alan ‘kırmızı kil’lerin, artan yağışlar nedeniyle asfaltta şişme, kabarma, çatlak ve oturmalara yol açtığı belirtildi. Uzmanlar, özellikle turizm sezonunda günlük 35 uçak seferiyle 4 bin 500 yolcuyu ağırlayan havalimanının pistinde kalıcı çözüm ve ‘kırmızı kil’ tehlikesine karşı, temel iyileştirme yapılıp, pist altının da fore kazıklarla güçlendirilmesini önerdi.

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"TEMEL SORUN 'KIRMIZI KİL'LER" Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sorunun kökten çözülmesi gerektiğini belirterek, “Trabzon Havalimanı’nın iki temel sorunu var. Bunlardan bir tanesi pistin kıyı erozyonundan dolayı dar olması. Kıyı erozyonundan dolayı pist sürekli darlaşıyor ve bu dar alandan daha önce yıllarda uçak aşağıya doğru yuvarlanmak durumunda kaldı. Diğer ikinci sorun ise pistte oturmalar, kalkmalar ve şişmeler. Sorunu ortadan kaldırmak için pistin beton ve asfalt kısmı tamamen kazındı ve yenilendi. Havalimanının temel sorunu zemini oluşturan çevre Jeolojisine göre 'kırmızı kil'ler. Yağışların artması, yer altı su seviyesinin zaman içerisinde değişmesi nedeniyle pistte oturmalar ve kalkmalar meydana geliyor. Onarım ve bakımlar yapıldı ancak; bu sürdürülebilir bir uçuş politikası değildir. Yapılması gereken sorunu kökten çözmektir. Yani zemin iyileştirilmesi yapılmalı; fore kazık veya diğer zemin iyileştirme yöntemleri uygulanıp Trabzon Havalimanı'nın daha güvenli bir hale getirilmesi gerekiyor” diye konuştu. REKLAM

"HAVALİMANI 'S.O.S' VERİYOR" Trabzon Havalimanı'nın 'S.O.S' verdiğini söyleyen Prof. Dr. Bektaş, Yeni bir havalimanı yapılması proje aşamasında. Ancak bu 5-10 yılı alabilecek bir proje. Sağlıklı, güvenli bir uçuş politikası oluşturmak için bugünkü pistin zemin etüdü ve zemin iyileştirilmesi yapılması lazım. Onarılması ve kalıcı bir çözüm getirildikten sonra uçuşlara açılmalı. Geçici bir süre ile Trabzon Havalimanı'nın üzerindeki uçuşlar, en yakın olan Rize Havalimanı'na aktarılmasında yarar vardır.