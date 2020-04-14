Trabzon, Ordu ve Giresun'da

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Söz konusu illerde, koronavirüse karşı alınan tedbirler, güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları konusunda anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların ise maske ve eldiven kullandığı gözlendi.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde sakinlik hakim.

Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı Meydanları, Giresun'da ise Atatürk Meydanı'nın eskiye oranla sakin olduğu görüldü.

,Eyüp Elevli,Gültekin Yetgin