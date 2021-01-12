Trabzon Ticaret Borsasında geçen yıl 5,5 milyar liralık işlem yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Trabzon Ticaret Borsasında geçen yıl 5,5 milyar liralık işlem yapıldı

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) geçen yıl 5 milyar 476 milyon 860 bin liralık ürünün işlem gördüğü bildirildi.

Trabzon Ticaret Borsasında geçen yıl 5,5 milyar liralık işlem yapıldı
AA

TTB'den yapılan açıklamaya göre, 1926 yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski borsalarından olan TTB'de 2020 yılında gerçekleşen işlem hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 31,77 arttı.

Borsada 2019 yılında 4 milyar 156 milyon 104 bin liralık ürün işlem gördü, geçen yıl ise bu rakam 5 milyar 476 milyon 860 bin liraya ulaştı.

Geçen yıl işlem gören ürünlerin 3 milyar 432 milyon 262 bin liralık kısmını (yaklaşık yüzde 63'ünü) fındık oluşturdu. Fındığı, 1 milyar 746 milyon 302 bin lirayla yaş çay yaprağı alımlarının da dahil olduğu çeşitli gıda maddeleri, nebati yağ ve margarinler izledi.

Hububat ve mamulleri ile bakliyatlar ise 244 milyon 749 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı. Borsada işlem gören ürünlerin geri kalanını ise canlı hayvan, ham deri ve bağırsaklar ile çeşitli maddeler oluşturdu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Trabzon'un, tarihten gelen bir ticaret merkezi olduğunu belirtti.

Trabzon'un sanayi ve başta fındık ile çay olmak üzere tarımsal üretiminin giderek arttığını bildiren Ergan, şunları kaydetti:

"Trabzon fındıkta dış ticaretin yüzde 50'ye yakın kısmını gerçekleştiriyor. Biz bu gerçekten yola çıkarak 2003'ten beri fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için projeler uyguluyoruz. Fındıktaki hedefimiz yaşlı bahçelerin farklı sistemlerle yenilenmesi, böylece daha çok ve kaliteli üretim yapıp, daha çok dış satım gerçekleştirip, yıllık 2 milyar dolar civarında olan ihracat gelirini katlamaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı