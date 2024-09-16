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        Haberler Yaşam Trabzon'un doğa harikası: Kudavas Şelalesi

        Trabzon'un doğa harikası: Kudavas Şelalesi

        Trabzon'un Tonya ilçesi sınırlarında yer alan ve saklı cennet olarak nitelendirilen Kudavas Şelalesi, farklı güzellikleriyle özellikle fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:24
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        Trabzon'un Tonya ilçesi sınırlarında yer alan ve saklı cennet olarak nitelendirilen Kudavas Şelalesi, yaklaşık 15 metre yüksekten dökülen suyun kayaları aşındırarak oluşturduğu kaydırak benzeri yapısıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

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        Suyun düştüğü yerde oluşan doğal havuzuyla dikkati çeken şelale, her mevsim farklı güzellikleriyle özellikle fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

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        Şelaleye gelen ziyaretçiler, bir yandan doğayla iç içe vakit geçirme bir yandan da trekking ve foto safari yapma imkanı buluyor.

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        #Kudavas Şelalesi
        #trabzon
        #haberler
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