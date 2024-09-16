Trabzon'un doğa harikası: Kudavas Şelalesi
Trabzon'un Tonya ilçesi sınırlarında yer alan ve saklı cennet olarak nitelendirilen Kudavas Şelalesi, farklı güzellikleriyle özellikle fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor
Trabzon'un Tonya ilçesi sınırlarında yer alan ve saklı cennet olarak nitelendirilen Kudavas Şelalesi, yaklaşık 15 metre yüksekten dökülen suyun kayaları aşındırarak oluşturduğu kaydırak benzeri yapısıyla ziyaretçilerini karşılıyor.
Suyun düştüğü yerde oluşan doğal havuzuyla dikkati çeken şelale, her mevsim farklı güzellikleriyle özellikle fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.
Şelaleye gelen ziyaretçiler, bir yandan doğayla iç içe vakit geçirme bir yandan da trekking ve foto safari yapma imkanı buluyor.