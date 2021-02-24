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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
AA

Meydan Parkı'nda düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Erdem Canbolat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun topyekun kurtuluşuna giden yolun önemli kilometre taşlarından birinin adı olan 24 Şubat'ın, Trabzonlular tarafından milli mücadele tarihinde çok önemli yeri olan kahramanlığını tarihe armağan ettiği gün olduğunu söyledi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü yürekten kutladığını ifade eden Zorluoğlu, "Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarını ve Trabzon'un işgalden kurtuluşunun büyük kahramanları ile tüm istiklal sevdalılarını rahmetle yad ediyorum." dedi.

Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve hürriyetini korumak için pek çok çetin mücadeleden geçtiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Milli mücadele yılları bu imtihanı en zor şartlarda verdiğimiz bir dönemdir. Kurtuluş Savaşı'nın başlatılması ve zaferle sonuçlandırılmasında Trabzon ve Trabzon halkı üzerine düşeni yerine getirmiştir. Bu topraklarda bin yıldır bir ve beraber yaşayan, vatanı ve bayrağı, ekmeği ve suyu bir olan, Çanakkale'yi, Trabzon'u, Erzurum'u, Maraş'ı, Antep'i, Urfa'yı, Van'ı, Bitlis'i hep birlikte savunan biziz. Biz Selahattin Eyyübi'nin sancağı altında Kudüs'ü fethederek orayı bir barış ve huzur beldesine çeviren ordunun neferleriyiz. Çaldıran'da, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de vatan topraklarını birlikte savunan, birlikte şehit olan hepimiziz."

Zorluoğlu, Türk milletinin vatanı için her şeyi yapacağını vurgulayarak, "15 Temmuz 2016'da tanklara, uçaklara meydan okuyan, mermilere göğüslerini siper eden, FETÖ'cü alçaklar karşısında canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek destan yazan milletin adıdır Türk milleti. Bizi birbirimizden ayırmak kimin haddine?" diye konuştu.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından Trabzon Şehir Müzesi'ne geçen Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşu anısına oluşturulan bölümün açılışı gerçekleştirdi.

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