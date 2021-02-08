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Trabzon'un inşaat ve yapı malzemesi ihracatı geçen yıl yüzde 27 arttı

Kentten 2020'de Gürcistan başta olmak üzere 39 ülkeye 88 bin 367 ton inşaat ve yapı malzemesi ihraç edilerek 14 milyon 82 bin dolar gelir sağlandı

Trabzon'un inşaat ve yapı malzemesi ihracatı geçen yıl yüzde 27 arttı
AA

Trabzon'dan 2020'de yapılan inşaat ve yapı malzemesi ihracatı önceki yıla oranla yüzde 27 arttı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon'dan geçen yıl 39 ülkeye 88 bin 367 ton inşaat ve yapı malzemesi ihraç edilerek 14 milyon 82 bin dolar gelir sağlandı.

Kentten 2019'da 59 bin 513 ton inşaat ve yapı malzemesi ihracatı yapılmış ve 11 milyon 110 bin dolar kazanç sağlanmıştı. Buna göre ihracat, önceki yıla oranla miktarda yüzde 48, değerde yüzde 27 arttı.

Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan geçen yıl en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Trabzon'dan söz konusu dönemde Gürcistan'a 10 milyon 836 bin 389, Rusya'ya 523 bin 911 ve Azerbaycan'a 459 bin 271 dolarlık inşaat ve yapı malzemesi ihraç edildi.

- "İnşaat ve yapı malzemesi ihracatı 2020'yi rekor artışla kapattı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'un inşaat ve yapı malzemesi ihracatının 2020'yi rekor artışla kapattığını söyledi.

Kalyoncu, yakın komşu ülkeler yanında Afrika ülkelerine dahi ihracat yapılmasının Trabzonlu ihracatçıların büyük başarısı olduğunu ifade etti.

Gelecek yıllarda Afrika pazarına yönelik ihracatta önemli gelişmeler yaşanacağını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Önemli kısmı Trabzon'da üretilen inşaat malzemelerinin, yakın komşu ülkeler için fiyat, hızlı teslimat ve kaliteli işçilik açısından önemli avantajlar ihtiva etmesi, tedarikte Trabzon'un tercih edilmesini sağladı. Trabzon'un, lojistik ve küresel tedarikte bu avantajını kullanarak önümüzdeki yıllarda sektör ihracatını daha üst noktalara taşıyacağından ümitliyiz."

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