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Trabzon Valiliği'nin açıklamasında Trabzonspor- Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, misafir takım otobüsünün stadyumdan havaalanına giderken bir araçtan otobüse silah teşhir edildiği iddia edildiği belirtildi.

Takım otobüsüne silah teşhiri iddiası ile ilgili incelemede, herhangi silah teşhirinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

"SİLAH DEĞİL CEP TELEFONU"

Açıklamada "Uluslararası Karadeniz sahil yolu itfaiye kavşağı civarında akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli kişinin cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A. isimli kişinin yaptığı kayıt ve otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda olduğu, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu, kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir" denildi.

Valilik, bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmanın kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı.