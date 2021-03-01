Spor Toto Süper Lig´in 27´inci haftasında sahasında Fenerbahçe´ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig´de aldığı altı yenilgiyi de İstanbul takımları karşısında elde etti. Fenerbahçe mağlubiyeti ile bu sezon ligde altıncı mağlubiyetini alan Trabzonspor´un, söz konusu altı yenilgisi de İstanbul takımlarına karşı geldi. Bordo-mavililer söz konusu 6 yenilgi aldığı maçlarda Fenerbahçe´ye 3-1 ve 1-0, Galatasaray´a 2-0, Kasımpaşa´ya 4-3 ve Başakşehir´e ise 2-0´lık skorlarla kaybetti. Süper Lig´de bu sezon oynadığı 26 maçta 6 da beraberliği bulunan Trabzonspor, 14 kez de rakipleri karşısından galibiyetle ayrıldı.

SERİLER SONA ERDİ

Trabzonspor'un Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Süper Lig´deki 10 maçlık yenilmezlik, 7 maçlık galibiyet ve 4 maçlık gol yememe serileri de sona erdi. Bordo-mavililer bu mağlubiyet öncesi elde ettiği galibiyet, puan ve gol yememe serileriyle son yılların en başarılı performansına imza atmıştı.

HUGO VE KAMİL AHMET´İN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Bu arada Trabzonspor Kulübü´nden, savunma oyuncuları Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi´nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo´nun tedavisine başlanmıştır. Ayrıca antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi´nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

YEREL GAZETELERDEN ADALET VE HAKEM TEPKİSİ

Yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig´in 27´nci haftasında, Trabzonspor´un 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe maçının ardından `Adalet' vurgusunda bulunurken, hakemlerin yönetimine de tepki gösterdi.

Kuzey Ekspres Gazetesi, "Adalet kimin için var!", "Sahada Uğurlu, VAR´da ise Avrupa´nın en iyi 2´inci hakemi Çakır vardı güya! Ama ikisinin de niyetleri belliydi. Ekuban´a ceza alanı içinde vurulan tekmeyi geçtik, Bakasetas´ın yüzüne patlayan dirsek için bile VAR´a gidilmemesinin tek açıklaması vardı onlar adına. Fenerbahçemiz VAR olsun!", Günebakış Gazetesi, "Hırsız VAR", "Süper Lig´de önüne geleni yıkıp geçen Trabzonspor´u, Fenerbahçe karşısında hakem Uğurlu ve VAR´da Çakır durdurdu", Karadeniz Gazetesi, "Haram olsun size verilen paralar", "Fırtına´nın 7 maçlık galibiyet serisini Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR´da görev yapan Cüneyt Çakır bitirdi", Sonnokta Gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "Fener´i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar", Taka Gazetesi ise "Fırtına zirveyi ıskaladı!", "Trabzonspor, 11 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılırken zirve yarışında yara aldı" başlıklarını kullandı.