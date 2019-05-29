Trabzon’a solak ön libero

Türkiye ile Yunanistan 11. kez rakip

Kadrosunu 5-6 oyuncu alarak takviye etmeyi planlayan Trabzonspor daha çok bonservisi elinde olan ve kiralık olarak gelebilecek futbolcularla ilgileniyor.

Fransız basını, Bordo-Mavililer’in Onazi’nin boşluğunu Remi Walter ile doldurmak üzere harekete geçtiğini yazdı. Trabzonsporlu

yöneticilerin Nice ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki sol ayaklı ön liberonun menajeri ile görüştüğü belirtildi.

Bu arada Karadeniz ekibinin Akhisarspor’dan Helder Barbosa için de zemin yokladığı ortaya çıktı. Trabzonspor’un 32 yaşındaki kanat oyuncusunu takasla ya da az para vererek almak istediği belirtildi.