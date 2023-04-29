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İHA

Trabzon’da 2022-2023 balık avı sezonunda bin 150 denetim gerçekleştirilirken, bu denetimler sonucu belirlenen limitlerin altında avlanan 23 ton hamsi ve 60 kilo istavrite el konuldu. 1 Eylül 2022 tarihinde çevirme ağları ile başlayan avcılık sezonu 15 Nisan 2023 tarihi itibariyle gırgır ve trol av araçları kullanan balıkçı gemileri için sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, 2022-2023 balık avı sezonunda il genelinde bin 150 denetim yapıldığını, 13 aykırılık nedeniyle kuralları ihlal edenlere idari para cezası uygulandığını belirterek 23 ton hamsi ve 60 kilo istavrite el konulduğunu kaydetti. Gülbay, “Bakanlığımızın 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve her balığa bir kez üreme şansı verilebilmesi amacıyla tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirildi. 2022-2023 av sezonunda Trabzon’da Müdürlüğümüzce bin 150 denetim gerçekleştirildi. Tespit edilen 13 aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulandı ve 23 ton hamsi 60 kilo istavrit balığına el konuldu” dedi.