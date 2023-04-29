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Trabzon’da 2022-2023 balık avı sezonu boyunca toplam 23 ton hamsiye el konuldu

2022-2023 balık avı sezonunda Trabzon’da belirlenen limitlerin altında avlanan 23 ton hamsi ve 60 kilo istavrite el konuldu

Trabzon’da 2022-2023 balık avı sezonu boyunca toplam 23 ton hamsiye el konuldu
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İHA

Trabzon’da 2022-2023 balık avı sezonunda bin 150 denetim gerçekleştirilirken, bu denetimler sonucu belirlenen limitlerin altında avlanan 23 ton hamsi ve 60 kilo istavrite el konuldu.

1 Eylül 2022 tarihinde çevirme ağları ile başlayan avcılık sezonu 15 Nisan 2023 tarihi itibariyle gırgır ve trol av araçları kullanan balıkçı gemileri için sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, 2022-2023 balık avı sezonunda il genelinde bin 150 denetim yapıldığını, 13 aykırılık nedeniyle kuralları ihlal edenlere idari para cezası uygulandığını belirterek 23 ton hamsi ve 60 kilo istavrite el konulduğunu kaydetti.

Gülbay, “Bakanlığımızın 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve her balığa bir kez üreme şansı verilebilmesi amacıyla tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirildi. 2022-2023 av sezonunda Trabzon’da Müdürlüğümüzce bin 150 denetim gerçekleştirildi. Tespit edilen 13 aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulandı ve 23 ton hamsi 60 kilo istavrit balığına el konuldu” dedi.

Tebliğ ile yasak dönemlerin seçilirken özellikle balıkların üreme zamanları dikkate alınmakta olduğunu belirten Gülbay, söz konusu kurallara uymak kaydıyla avlanma yasağının başlamasından itibaren izin alınmak suretiyle balıkçıların karasularının bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerini belirtti. Gülbay, su ürünleri avcılık tebliğiyle getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla kıyı balıkçılığının dönem süresince serbest olduğunu kaydetti.

Kalkan balığı avcılığının 15 Nisan ile 15 Haziran 2023 tarihleri arasında yasak olduğunu belirten Gülbay, Haziran sonrası avcılığın serbest olduğu dönemde avcılık için 'Kalkan Balığı Avcılık İzin Belgesi' alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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