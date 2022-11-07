Aç kalan tilkiyi etle besledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Trabzonlu esnaf aç kalan tilkiyi etle besledi

Trabzon'un dağlık bölgelerinde aç kalan tilki esnafın verdiği etle beslendi

Trabzonlu esnaf aç kalan tilkiyi etle besledi
Aç kalan tilkiyi etle besledi
0:00 / 0:00

Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'nda soğuktan etkilenen ve yiyecek bulamadığı için aç kalan tilki, bir işletmenin önüne geldi.

Sezonu kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada tilkiyi fark eden işletme sahibi Faik Hancı, hayvana et verdi.

Hancı'nın, "Gel bakayım, ye korkma, bizi bulamazsın daha bu dağlarda. Bundan sonra Allah'a emanetsin. Cenabı Allah seni doyurur. Rızkı Allah verir." diyerek tilkiyi beslediği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Hancı, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Faik Hancı, AA muhabirine, daha önce de aç kalan tilkileri işletmesinde beslediğini söyledi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da kaçakçılık operasyonu
GÜNDEM Adana'da kaçakçılık operasyonu
Kahramanmaraş'ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
GÜNDEM İki aile arasında silahlı kavga! 7 yaralı
İzmir açıklarında 138 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı
GÜNDEM 138 göçmen kurtarıldı
Green Card son başvuru tarihi ne zaman? 2022 - 2023 Green Card sonuçları ne zaman belli olacak, kuralar ne zaman çekilecek?
GÜNDEM Green Card son başvuru tarihi
PTT personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuru koşulları ne, kaç kişi alınacak?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihi:
Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Bolu'daki otobüs faciasında sürücü tutuklandı
Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Merve alkollü sürücü kurbanı oldu
GÜNDEM Merve alkollü sürücü kurbanı oldu
KYK BORÇLARINDA SON DURUM| KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? KYK kredi faiz borçları sıfırlandı mı, ödeme nasıl yapılacak?
GÜNDEM KYK borç faizleri ne zaman silinecek?
Gelin ve kaynana birbirlerini bıçakladı! - En son haberler
GÜNDEM Gelin ve kaynana birbirlerini bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.