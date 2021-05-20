"Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği olarak son dönemde hemşehrimiz, sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya yönelik saldırı ve itibarsızlaştırma operasyonlarını kınıyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ŞEHİRLERDE BOMBALAR PATLAMADIĞI İÇİN"

Göreve geldiği günden itibaren teröre, mafyaya, kara paraya ve uyuşturucuya savaş açan Sayın Bakanımızın, şehirlerde bombalar patlamadığı için şehitler üzerinden siyaset devşirenlerin argümanları ellerinden alındığı için tüm bu grupların hedefinde olduğu zaten malumunuzdur.



"SÜLEYMAN SOYLU İTİBARSIZLAŞMAZ, YÜKSELİR"

Çetelerin, mafyaların sözleri ile Süleyman Soylu itibarsızlaşmaz daha çok yükselir. Çete başlarının, mafyaların ve terör örgütlerinin beyanlarını esas alanlar da onların ekmeğine yağ sürerek devletimize zarar verdiklerinin farkına varmalıdırlar.



"İTİBAR SUİKASTİ DEVLETE YAPILMIŞ OLUR"

"Aklı gözünde" olanlar Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılmaya çalışılan itibar suikastının aslında devlete yapıldığını anlayamazlar. Böylesine vatan sevdalısı bir siyasetçimizin her koşulda, bugün de, yarın da arkasında olacağımızı kamuoyuna saygı ile ilan ederiz.