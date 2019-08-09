2015-16 sezonundan sonra ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'ne 3'üncü turdan dahil olan ve deplasmanda Sparta Prag ile oynadığı ilk maçtan 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 eşitlikle ayrılan bordo-mavililer, 15 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasına umutlu hazırlanacak. Deplasmanda 2 gol kaydederek önemli bir avantaj yakalayan Trabzonspor, kendi sahasında oynana karşılaşmadan alacağı galibiyet ya da 0-0, 1-1'lik beraberliklerde turu geçen taraf olacak, 2-2'lik skorda ise maç uzatmalara gidecek. Evinde taraftar desteğini de arkasına alacak olan bordo-mavililer, deplasmanda yakaladığı avantajlı sonuç ile burada adını bir üst tura yazdırmaya hazırlanıyor.

4'Ü HAZIRLIK SON 16 MAÇINDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Bu arada Trabzonspor 26 Şubat'ta Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 mağlup olduğu Ümraniyespor müsabakasının ardından 2019 yılında oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2018-19 sezonunda ligde oynadığı son 11 maçında 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan bordo-mavililer, daha sonra yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da oynanan 4 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında da Sparta Prag ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

PEREİRA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Joao Pereira da Sparta Prag maçının ardından 2-0'dan geri döndüklerini belirterek, "En iyi oyunumuz değildi, ama sonuna kadar savaştık ve 2-0'dan 2-2'ye getirerek geri döndük. Gelecek hafta evimizde oynayacağımız ikinci maçta turu geçmek için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

YEREL GAZETELERDEN 'TUR KAPISI ARALANDI' YORUMU

Yerel gazeteler, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor için, 'Tur için avantajı kaptık, tur kapısı ardına kadar aralandı' yorumlarını yaptı. Günebakış gazetesi, "Trabzon bitti demeden bitmez!", "2-0 mağlup duruma düştüğümüz Prag maçından 2-2 beraberlikle ayrılıp tur için avantajı kaptık", Karadeniz gazetesi, "Biz Fırtına'yız, kolay kolay Pragmayız", "2-0 geriye düşen Trabzonspor, son dakikalarda bulduğu 2 golle eşitliği yakaladı ve tur kapısını ardına kadar araladı", Sonnokta gazetesi, "Tur biletini çektik aldık", "Trabzonspor Sparta Prag karşısında önce durdu, sonra coştu", Taka gazetesi, "Umudun bittiği yerde inadımız başlar!", "Fırtına, Sparta Prag karşısında 2-0 geri düşmesine rağmen Ekuban ve Sörloth'un golleriyle tur için avantajlı bir sonuçla Trabzon'a döndü" ifadelerine yer verdi.