Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor 13 puan ile 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi 22 Ekim Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanması durumunda puanını 16 yükseltecek ve söz konusu haftalar bazında son 7 sezonunun en iyi puanını yakalayacak.

Bordo-mavililer 2010-11 sezonunda 9. hafta itibariyle 20 puan toplarken, 2011-12 sezonunda ise 16 puan toplamıştı. 2012-13 sezonunda 12, 2013-14 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 13, 2016-17 sezonunda 11 ve 2017-18 sezonunda ise 9 puan toplamıştı. Trabzonspor, bu hafta oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılması halinde zirve yolunda da önemli bir adım da atmış olacak.



ÜNAL KARAMAN ETKİSİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulüpte hem futbolcu hem de teknik adam olarak çalışan ender isimlerden biri. 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve söz konusu süreci yaşayan en önemli isimlerin başında gelen Karaman, bordo-mavili takımda teknik direktör olarak görev almaya başladığı günden beri 'Trabzonspor ruhunu' takıma aşılamaya gayret etti ve bu konuda önemli bir mesafe aldı. Deneyimli teknik adamın bu yolda en önemli kozları ise o dönemi yaşayan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun görevde olmasının yanı sıra yine o dönemde takım içinde yer alan Onur ve Burak Yılmaz gibi isimler ve yeni transferlerin titizlikle seçilmesi tabloyu destekleyen en önemli etken oldu.

Trabzonspor bu sezon oynadığı 8 maçta yüzde 80 pas trafiğinin altına düşmedi. Bu oran 2010-2011 sezonunu hatırlattı. Kazandığı veya kaybettiği maçlarda bu oranı yakalayan bordo-mavililer bazı maçlarda bunu skora yansıtamasa da rakibinden üstün oyun sergilediği istatistiklere yansımış durumda. Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig'de 3 bin 187 isabetli pas yaparken, 3 bin 982 pas trafiği yapan Başakşehir'in ardından bu alanda ikinci takım oldu.



Bordo-mavili ekip 8 maçın 6'sında en çok topa sahip olan taraf oldu. Karşılaşmalar şöyle:

Başakşehir - Trabzonspor: 2-0.... yüzde 48

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1....... yüzde 41

Ankaragücü - Trabzonspor: 2-2.... yüzde 62

Trabzonspor - Galatasaray: 4-0... yüzde 62

Alanyaspor - Trabzonspor: 1-0 ....yüzde 65

Trabzonspor - Göztepe: 1-2.........yüzde 66

Trabzonspor - Kasımpaşa: 4-2......yüzde 57

Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3....yüzde 51



KAZANMA ALIŞKANLIĞI İÇİN ÖNEMLİ VİRAJ

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak bu sezon art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlayarak kazanma alışkanlığı içinde önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.

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