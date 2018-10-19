Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor 13 puan ile 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi 22 Ekim Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanması durumunda puanını 16 yükseltecek ve söz konusu haftalar bazında son 7 sezonunun en iyi puanını yakalayacak.
Bordo-mavililer 2010-11 sezonunda 9. hafta itibariyle 20 puan toplarken, 2011-12 sezonunda ise 16 puan toplamıştı. 2012-13 sezonunda 12, 2013-14 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 13, 2016-17 sezonunda 11 ve 2017-18 sezonunda ise 9 puan toplamıştı. Trabzonspor, bu hafta oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılması halinde zirve yolunda da önemli bir adım da atmış olacak.
ÜNAL KARAMAN ETKİSİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulüpte hem futbolcu hem de teknik adam olarak çalışan ender isimlerden biri. 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve söz konusu süreci yaşayan en önemli isimlerin başında gelen Karaman, bordo-mavili takımda teknik direktör olarak görev almaya başladığı günden beri 'Trabzonspor ruhunu' takıma aşılamaya gayret etti ve bu konuda önemli bir mesafe aldı. Deneyimli teknik adamın bu yolda en önemli kozları ise o dönemi yaşayan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun görevde olmasının yanı sıra yine o dönemde takım içinde yer alan Onur ve Burak Yılmaz gibi isimler ve yeni transferlerin titizlikle seçilmesi tabloyu destekleyen en önemli etken oldu.
Trabzonspor bu sezon oynadığı 8 maçta yüzde 80 pas trafiğinin altına düşmedi. Bu oran 2010-2011 sezonunu hatırlattı. Kazandığı veya kaybettiği maçlarda bu oranı yakalayan bordo-mavililer bazı maçlarda bunu skora yansıtamasa da rakibinden üstün oyun sergilediği istatistiklere yansımış durumda. Karadeniz ekibi bu sezon Süper Lig'de 3 bin 187 isabetli pas yaparken, 3 bin 982 pas trafiği yapan Başakşehir'in ardından bu alanda ikinci takım oldu.
Bordo-mavili ekip 8 maçın 6'sında en çok topa sahip olan taraf oldu. Karşılaşmalar şöyle:
Başakşehir - Trabzonspor: 2-0.... yüzde 48
Trabzonspor - Sivasspor: 3-1....... yüzde 41
Ankaragücü - Trabzonspor: 2-2.... yüzde 62
Trabzonspor - Galatasaray: 4-0... yüzde 62
Alanyaspor - Trabzonspor: 1-0 ....yüzde 65
Trabzonspor - Göztepe: 1-2.........yüzde 66
Trabzonspor - Kasımpaşa: 4-2......yüzde 57
Akhisarspor - Trabzonspor: 1-3....yüzde 51
KAZANMA ALIŞKANLIĞI İÇİN ÖNEMLİ VİRAJ
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak bu sezon art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlayarak kazanma alışkanlığı içinde önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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