Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi bordo-mavililer 3-2 kazandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Edin Visca, 45+4 ve 54. dakikalarda ise Simon Banza kaydetti. Konuk takımın golleri ise ise 24. dakikada Adil Demirbağ ve 90'da Hamidou Keyta'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ilk galibiyetini aldı ve 8 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

UMUT NAYİR PENALTI KAÇIRDI Yeşil-beyazlılar 80. dakikada penaltı kazanırken, topun başına geçen Umut Nayir meşin yuvarlağı direğe nişanladı. REKLAM VISCA 2 MAÇ SONRA SAHADA! Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı. Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada Ozan Tufan'ın pasında kale sahasına yakında yerden Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'de kaldı. 16. dakikada Bardhi'nin kullandığı faul atışı savunmadan döndü. Ceza yayı üzerinde topu önüne alan Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'in sağından ağlarla buluştu. 1-0 25. dakikada Bazoer'in arka direğe yerden gönderdiği topu iyi takip eden Ali Demirbağ, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1 43. dakikada Kramer'in pasında ceza sahası dışından Pedrinho'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+2. dakikada kullanılan korner atışında Banza'nın kafa vuruşunda Blaz Kramer'in eline çarpan top sonrası oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. 45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı ceza sahası içi sağ tarafında topu önüne bulan Banza çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1 72. dakikada gönderilen uzun topla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'den döndü.