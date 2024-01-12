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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'a Afrika şoku! Onuachu milli takıma çağrıldı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'a Afrika şoku! Onuachu milli takıma çağrıldı

        Nijerya Futbol Federasyonu, sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartılan Sadiq Umar'ın yerine Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun milli takıma çağırıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.01.2024 - 09:53 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:53
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        Afrika şoku! Galatasaray maçında...
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        Nijerya Futbol Federasyonu, sakatlanan Real Sociedadlı Sadiq Umar'ın yerine Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun çağrıldığını açıkladı.

        Başarılı golcü, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giymeyecek. Ayrıca 11 Şubat'a kadar sürecek olan turnuvada Nijerya'nın finale kadar kalması halinde Onuachu, şubatın ilk haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyebilir.

        Bordo mavili takımda, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile Mısırlı Trezeguet de Afrika Kupası için milli takıma çağrılan isimler arasında yer alıyor.

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