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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme’den kötü haber! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'a Anthony Nwakaeme’den kötü haber!

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:00
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        Anthony Nwakaeme'den kötü haber!
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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Nwakaeme’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

        Nwakeme, Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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