24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşan bordo mavili takım, transfer döneminde Anders Trondsen'den sonra 2'nci orta saha oyuncusunu da kadrosuna kattı. Orta sahada iki ayağını da etkili bir şekilde kullanan Flavio'nun ardından Karadeniz temsilcisi, hücum oyuncusu Oliver Burke ile de görüşmelerini sürdürüyor. 23 yaşındaki İskoç oyuncu ile de imza aşamasına gelen Trabzonspor, bir stoper ve bir orta saha transferi için de çalışmalarını hızlandırdı.