Trabzonspor'a Denswil'den kötü haber

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, futbolcu Stefano Denswil´in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil´in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.