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        Trabzonspor'a Xeka önerisi!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme gelen isim Xeka oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:39
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        Trabzonspor'a Xeka önerisi!
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        Son olarak Nicolas Pepe'ye imza attırarak adından söz ettiren Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Xeka oldu.

        28 yaşındaki futbolcunun bordo-mavililere önerildiği ifade edildi.

        Son olarak Fransız ekibi Rennes'te forma giyen Xeka sözleşmesinin bitimiyle boşa çıktı.

        Portekizli oyuncu henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

        Trabzonspor'da bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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