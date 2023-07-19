Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın Sivasspor'a transferinde anlaşma sağlandığını duyurdu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın Sivasspor'a transferinde anlaşma sağlandığını duyurdu

        Trabzonspor Kulübü, Demir Grup Sivasspor'a transfer olan Abdulkadir Parmak için kırmızı-beyazlı kulübün 100 bin Avro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdulkadir Parmak, Sivasspor'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, futbolcunun Demir Grup Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, sözleşme fesih bedeli olarak Sivasspor'un 100 bin avro ödeme yapacağı ifade edilerek, "Ayrıca kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." denildi.

        Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Abdulkadir Parmak, geçen hafta sağlık kontrolünden geçmiş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Hedefi 45-50 milyon Euro'luk satış!
        Hedefi 45-50 milyon Euro'luk satış!
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        Ve Romains Saiss gidiyor!
        Ve Romains Saiss gidiyor!
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Aile şiddet! 14 yaşındaki kız, camdan atladı
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        10 milyon Euro'luk operasyon!
        10 milyon Euro'luk operasyon!