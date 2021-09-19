Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, 2,1 gibi yüksek bir puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 37 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 12 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, başarılı bir grafik ortaya koydu.

GEÇEN SEZON VE BU SEZONKİ MAÇLAR

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

Bordo-mavililer, bu sezon ise 5 haftalık bölümde mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 1 beraberlik ile 13 puan toplayarak zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

SÜPER KUPA

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu ve sezonu da bu tek kupayla tamamladı.

17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Avcı yönetiminde en son geçen sezonun 29. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 17 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 17 maçında 8 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek 195 gündür kaybetmedi.

Trabzonspor, 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini de geçti. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.

DEPLASMAN REKORU

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 20 deplasman maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Bordo-mavili kulüple 10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan deneyimli teknik adam, hiçbir dış saha maçında yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, son dış saha yenilgisini ise geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Bordo-mavililer, daha sonra 20 dış saha maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik alarak 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan deplasman yenilmezliği rekoruna ortak oldu.